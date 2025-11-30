باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که طی روزهای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال بازگشت برخی مدیران سابق باشگاه استقلال مطرح شده بود، بررسیهای انجامشده نشان میدهد هیچیک از مدیران پیشین از جمله علی خطیر، فرشید سمیعی، حجت کریمی و احمد مددی در فهرست گزینههای مطرح برای مدیریت باشگاه قرار ندارند و شانسی برای بازگشت به این سمت ندارند.
بر اساس پیگیریها، مدیریت باشگاه استقلال در مقطع کنونی برنامهای برای بازگرداندن مدیران قبلی ندارد و گزینههای مورد بررسی نیز خارج از این فهرست هستند. این تصمیم در راستای ایجاد ثبات مدیریتی و حرکت در چارچوب برنامههای جدید باشگاه اتخاذ شده است.
در حال حاضر علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال مشغول فعالیت است و امور اجرایی باشگاه زیر نظر او پیش میرود. انتظار میرود وضعیت نهایی مدیریت باشگاه طی هفتههای آینده مشخص شود، اما تا این لحظه هیچ نشانهای از بازگشت مدیران سابق دیده نمیشود.