سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از عملکرد سازمان صداوسیما در پوشش مسابقات کشتی تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در بازدید پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما از فدراسیون کشتی گفت: واقعا جای تقدیر و تشکر از مجموعه صداوسیما وجود دارد که در پنج شش سال گذشته یار و یاور ورزش ملی و اول کشورمان کشتی بوده است و با تمام وجود نه با حرف بلکه با عمل پای کار کشتی آمده‌اند.

او ادامه داد: واقعا این خواست مردم است و دوستان نیز به خواست عمومی به خوبی پاسخ داده‌اند و امروز هم آقای جبلی آمدند و به بچه‌ها خداقوت گفتند و این مایه دلگرمی بچه‌ها است و با این روند کشتی روز به روز موفق‌تر شود.