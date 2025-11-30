باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای دیدار حساس و سنتی برابر پرسپولیس در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر آماده می‌کند که آخرین ترکیب‌آرایی ریکاردو ساپینتو نشان می‌دهد او برای این مسابقه برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است. این دیدار جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که اهمیت آن برای هر دو تیم بسیار بالاست و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آنها در جدول داشته باشد.

بر اساس شنیده‌ها از اردوی استقلال، ساپینتو تصمیم گرفته بار دیگر از صالح حردانی در ترکیب اصلی استفاده کند. حردانی که در هفته‌های اخیر نمایش‌های امیدوارکننده‌ای داشته، در تمرینات اخیر نیز با آمادگی بالا ظاهر شده و توانسته نظر سرمربی پرتغالی استقلال را جلب کند. گفته می‌شود تفکر تاکتیکی ساپینتو برای دربی ۱۰۶ به گونه‌ای است که ویژگی‌های سرعتی و هجومی حردانی برای او در اولویت قرار گرفته است.

این تغییر در حالی صورت خواهد گرفت که رامین رضاییان در بازی روز یکشنبه مقابل فولاد خوزستان ۹۰ دقیقه کامل برای استقلال به میدان رفت. با وجود تجربه و تاثیرگذاری رضاییان، ساپینتو قصد دارد در دیدار با پرسپولیس او را روی نیمکت بنشاند تا از قابلیت‌های متفاوت صالح حردانی در سمت راست خط دفاعی بهره ببرد. البته رضاییان همچنان از گزینه‌های اصلی برای حضور در جریان مسابقه است و امکان دارد در نیمه دوم به میدان فرستاده شود.

استقلال پس از پیروزی مهم یک بر صفر مقابل فولاد، با روحیه‌ای بالا وارد این دیدار می‌شود و ساپینتو تلاش دارد با اعمال تغییرات مدنظرش، تیمش را در بهترین شرایط ممکن برای یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل آماده کند. آبی‌ها امیدوارند با یک عملکرد منطقی و حساب‌شده، سه امتیاز حساس این بازی را به دست آورند و جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت کنند.