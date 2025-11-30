باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرودگاه ویلنیوس، پایتخت لیتوانی اعلام کرد که به دلیل وجود بالونهای مشکوک در حریم هوایی خود، موقتاً فعالیتش را متوقف کرده است.
هوانوردی اروپا در ماههای اخیر بارها به دلیل مشاهده پهپاد از جمله در کپنهاگ و بروکسل، دچار هرج و مرج شده است و فرودگاه ویلنیوس از اوایل پاییز امسال حداقل ۱۰ بار بسته شده است.
لیتوانی میگوید که این بالونها توسط قاچاقچیان به پرواز در میآیند و مواد مخدر حمل میکنند. این کشور بلاروس را به عنوان مقصر اعلام کرده و این اقدام را نوعی «حمله ترکیبی» میداند. لیتوانی پیش از این مدتی مرز زمینی با بلاروس را بست.
لوکاشنکو این اتهام را رد کرده و بستن مرز زمینی را نوعی «کلاهبرداری دیوانهوار» خوانده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه