باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد آگاه که نام او فاش نشده، گزارش داد که اگرچه هیئت اوکراینی روز یکشنبه به میامی سفر کردند تا با تیم آمریکایی درباره طرح آتش‌بس گفت‌و‌گو کنند، اما در باطن، کی‌یف همچنان نگران این است که واشنگتن فقط به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گوش می‌دهد.

گفته شده این مذاکرات بهترین فرصت اوکراین برای لابی کردن با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید است؛ پیش از اینکه او به مسکو برود و با پوتین درباره پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کند.

این منبع آگاه گفت: «به طور کلی، اوکراینی‌ها این تصور را دارند که آمریکایی‌ها می‌خواهند در رایزنی‌های خود با پوتین، [ولودیمیر] زلنسکی را دور بزنند، با پوتین بر سر چیزی به توافق برسند و سپس به گفت‌و‌گو با اوکراین بازگردند.»

مقام آگاه از مذاکرات گفت که وظیفه اصلی هیئت اوکراین این است که بفهمد آیا بالاخره همه چیز به آنها گفته می‌شود یا خیر.

این گزارش در حالی منتشر شده که هفته گذشته، بلومبرگ ابعاد جدیدی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین را فاش کرد. این خبرگزاری گفت که فایل‌های صوتی به دست آورده که نشان می‌دهد استیو ویتکاف با مقامات روس در ارتباط بوده و به آنها مشاوره داده که چگونه برای به دست آوردن نظر مثبت ترامپ رفتار کنند.

شایان ذکر است که دیدار هیئت اوکراینی با تیم آمریکایی در میامی دقایقی پیش پایان یافته و «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا آن را «سازنده» توصیف کرده است. در ادامه، قرار است ویتکاف به همراه «جرد کوشنر» داماد ترامپ به روسیه سفر کند تا جزئیات طرح صلح را با این کشور نهایی کند.

رسانه‌ها می‌گویند که اگرچه جزئیات طرح صلح جدید و اصلاح شده هنوز مشخص نیست، اما احتمالا اوکراین برای واگذاری اراضی خود تحت فشار قرار گرفته است.

منبع: پولیتیکو