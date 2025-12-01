با اعلام باشگاه مس رفسنجان، رسول خطیبی به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت این تیم برکنار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند:

پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با او گرفت. لازم به ذکر است طی هفته‌های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت.

حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.

لازم به ذکر است در روز‌های پیش‌رو، هیئت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد.

منبع:  باشگاه مس رفسنجان

لیگ برتر فوتبال؛
فجر ۱ - ۱ مس رفسنجان/ زردپوشان شیرازی در خانه از شکست گریختند + فیلم
لیگ برتر؛
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
