باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: اگر دیدار قبلی تیم‌های پرسپولیس و استقلال را در نظر بگیریم، بازی پرفشاری بود ه است. اگر دوربین‌های VAR درست باشند، نتیجه تغییر خواهد کرد. واقعیت این است که اکثر کارشناس‌ها می‌گویند دوربین‌ها درست نیستند و خطا‌هایی که در محوطه جریمه رخ می‌دهد نصف داوران اعتقاد به خطا دارند و نصف دیگر این اعتقاد را ندارند.

او افزود: اگر دوربین‌ها سرجایشان باشند یک دفعه نتیجه بازی برعکس می‌شود. در مجموع به نظرم هر ۲ تیم پرسپولیس و استقلال برای نباختن به زمین مسابقه می‌روند و من بازی دربی را مساوی پیش بینی می‌کنم.

اصلانیان درباره برد پرسپولیس برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بیان کرد: زمانی که پرسپولیس پرتراکم در محوطه جریمه حریف حاضر می‌شود، موقعیت به دست می‌آورد. شاید پرسپولیس در بازی با شمس آذر موقعیت کمی خلق کرد، اما ۲ گل به ثمر رساند. البته پرسپولیسی‌ها به حریف هم موقعیت گل دادند و بازیکنان شمس آذر ۳ بار با دروازه بان پرسپولیس تک به تک شدند. این مسائل را باید کادر فنی پرسپولیس در نظر بگیرد و نقاط ضعف را پوشش بدهد.

او خاطر نشان کرد: قطعا من می‌دانم که پرسپولیس و استقلال برای نباختن به زمین مسابقه می‌آیند، چون بازی ۶ امتیازی و برای صدرنشینی هست. من فکر می‌کنم بازی کم تنشی را شاهد باشیم مخصوصا که در استادیوم آزادی هم نیست.

اصلانیان درباره اینکه برگزاری دربی سرخابی‌ها در ورزشگاه اراک را چطور می‌بیند، گفت: به هر حال این ورزشگاه قابل قیاس با ورزشگاه صد هزار نفری آزادی نیست که فشار هوادار باعث انگیزه بین بازیکنان ۲ تیم شود. اصلا شرایط بازی خیلی تغییر می‌کند و مربیان ۲ تیم هم سعی می‌کنند، طوری عمل کنند که آرامش تیم خود را در ادامه لیگ حفظ کنند. به نظرم ۲ تیم با حالت دفاعی به زمین مسابقه بیایند. امیدوارم اگر قرار است اتفاقی بیفتد همان ۲۰ دقیقه اول یکی از این ۲ تیم گل بزند که شاهد بازی بهتری باشیم.

اصلانیان درباره اینکه برگ برنده بازی دربی چیست، گفت: آسانی و منیر الحدادی برگ برنده استقلال هستند، اما معلوم نیست الحدادی به بازی دربی برسد. در آن طرف، اگر اورونوف بازیکن پرسپولیس در فرم ایده آل خود باشد و بیفوما هم به این بازی برسد، می‌توانند برگ برنده سرخپوشان باشند. با توجه به اینکه فلسفه بازی پرسپولیس، ارسال از جناحین نیست به خاطر اینکه مهاجم بلند قد ندارد به خاطر همین باید راه‌های نفوذ را پیدا کند. پاس در عمق و شوت از راه دور می‌توانند راهکار‌های پرسپولیس برای گلزنی باشند و علاوه بر این، بازیکنان سرخپوش می‌توانند در توپ‌های برگشتی هم اثر گذاری کنند. شرایط به صورتی هست که شما بتوانید مالکیت توپ وزمین را در اختیار بگیرید که این تفکر و برنامه در این بازی نمی‌گنجد به خاطر اینکه شاکله ۲ تیم طوری هست که یکی بر دیگری نمی‌چربد و هر ۲ در یک اندازه هستند.

مهاجم سابق پرسپولیس گفت: آن تیمی که باهوش‌تر عمل کرد و از موقعیت هایش بهتر استفاده کند موفق می‌شود به شرطی که بتوانند یار مستقیم خود را رد کنند و در آن صورت ۲، ۳ موقعیت برای گلزنی دارند و این را کمتر در لیگمان می‌بینیم. به هر حال بازیکنان ما رونده نیستند و پاس‌های رفع مسئولیتی بهم می‌دهند. من پیش بینی می‌کنم که بازی دربی مساوی می‌شود.

او درباره اظهارات ساپینتو مبنی بر اینکه داور مسابقه به پرسپولیس هدیه داد، گفت: دوربین‌های VAR ما در جای درست نیستند که همه صحنه‌ها را زیر نظر بگیرند. اگر زاویه دید دوربین‌های ما درست باشد، سرمربی اعتراض نمی‌کند.

اصلانیان درباره اینکه به نظرش داوری‌ها به نفع پرسپولیس است، گفت:نه، هر کسی نظری دارد. اگر داور مسابقه پنالتی شمس آذر را می‌گرفت، شاید نتیجه دیگری رقم می‌خورد. به نظر فدراسیون فوتبال دوربین‌های VAR را درست کند تا این همه حرف و حدیث پیش نیاید.

او درباره اینکه گفته می‌شود استقلالی‌ها تمایل به قضاوت داور خارجی در دربی را دارند، گفت: داور خارجی در استادیوم آزادی جواب می‌دهد و در ورزشگاه اراک که تماشاگر زیادی ندارد، فرقی نمی‌کند.

اصلانیان درباره اینکه نتیجه دربی سرخابی‌ها را چطور پیش بینی می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم دربی بدون گل به پایان برسد.

او درباره اینکه چرا دربی سرخابی‌ها کسل کننده است، بیان کرد: بله، مربیان می‌ترسند که یک وقت صندلی شان به لرزه بیفتد به خاطر همین با تراکم دفاعی بازی می‌کنند.

مهاجم سابق پرسپولیس درباره خاطره اش دربی سرخابی‌ها گفت: من ۸ دربی حضور داشتم که در ۴ دربی بازی کردم. اکثر مربیانی که با آنها کار کردم بحثشان این بود که اول گل نخوریم به خاطر همین وینگر‌های ما زیاد نفوذ نمی‌کردند. اگر در دربی گلی زده شود در آن صورت بازی دربی احساسی می‌شود و دیگر مربی در این بازی بازی دخیل نیست.

اصلانیان درباره اینکه ستاره بازی دربی چه کسی می‌شود، گفت: به هر حال استقلالی ها، آسانی و کوشکی را دارند که بتوانند کار را برای آبی پوشان در بیاورند. اورونوف، بیفوما و سروش رفیعی و گلر ملی پوش برگ برنده پرسپولیس هستند.