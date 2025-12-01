باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۶ روز جمعه در ورزشگاه اراک به مصاف یکدیگر می روند.

پیش‌تر تنها ۳ بار دیگر تقابل سرخابی‌ها خارج از تهران برگزار شده است. نخستین‌بار بهمن ۱۳۷۳ در بندرعباس، جایی که ۲ تیم پس از جنجال بازی نیمه‌تمام دربی رفت، در مرحله نیمه‌نهایی لیگ آزادگان به مصاف هم رفتند. آن مسابقه در فضای خاص و بدون حضور تماشاگران برگزار شد که در نهایت بدون گل پایان یافت تا استقلال با حکم انضباطی به فینال برسد.

دومین دربی خارج از پایتخت دی‌ماه ۱۳۸۱ در ورزشگاه یادگار امام تبریز انجام شد. به دلیل آماده نبودن زمین آزادی، دیدار رفت لیگ دوم حرفه‌ای در سرمای تبریز برگزار شد. استقلال با گل زودهنگام علی سامره در همان ثانیه‌های ابتدایی پیش افتاد اما پرسپولیس در نیمه دوم با گل علی انصاریان کار را برابر کرد. این بازی را روبرتو روزتی داور سرشناس ایتالیایی قضاوت کرد.

آخرین مورد به مهرماه ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ جایی که استقلال در نقش میزبان، اراک را انتخاب کرد. دیدار نزدیک ۲ تیم با برتری یک بر صفر پرسپولیس پایان یافت. رامین رضاییان در لحظات پایانی روی سعید مهری خطا کرد و داور پنالتی گرفت؛ فرصتی که محمدحسین کنعانی‌زادگان با ضربه‌ای دقیق به گل تبدیل کرد تا قرمزها نخستین تیم پیروز دربی های خارج از تهران شوند.

در مجموع استقلال تاکنون در این تقابل‌ها به بردی نرسیده و تنها گلش را علی سامره در سال ۱۳۸۱ زده است. در مقابل، هر ۲ گل پرسپولیس از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است.

حالا باید دید در چهارمین دربی خارج از تهران و دومین حضور پیاپی در اراک، نبرد ساپینتو و اوسمار چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ جایی که این بار پرسپولیس نقش میزبان را دارد و استقلال به دنبال شکستن طلسم ناکامی‌هایش است.