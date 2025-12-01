باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در فصل پاییز صدای چیدن زعفران دوباره در شهرستان زیرکوه طنین انداز میشود. زعفرانکاران پیش از طلوع آفتاب راهی مزارع میشوند؛ زمانی که گلهای بنفش تازه سر از خاک بیرون آوردهاند.
یکی از کشاورزان این خطه میگوید: به این دلیل که گلها غنچه باشد و عطر و بوی خوبی داشته باشد چیدن گل را سحرگاه آغاز میکنیم.
در سرمای سحرگاهی دستان کشاورزان نخستین حلقه زنجیره تولید طلای سرخ را شکل میدهد.
برداشت زعفران تنها یک کار روزانه نیست، سنتی خانوادگی است که سال هاست ادامه دارد.
رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: سطح زیر کشت زعفران در شهرستان زیرکوه هزار و ۶۰۰ هکتار است.
او افزود: زعفران این شهرستان به دلیل آب شیرین و شرایط آب و هوایی و استفاده از کودهای دامی از مرغوبترین زعفرانهای استان و کشور به شمار میرود.
اینجاست که طلای سرخ از دل گلها جدا میشود محصولی که برای بسیاری از خانوادهها رزق امروز و امید فرداست. سکوت مزارع زعفران شهرستان زیرکوه با شور و شوق و همکاری کشاورزان شکسته میشود و آغاز راهی برای تقویت معیشت و اقتصاد کشاورزان است.