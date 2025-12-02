بنابر گفته کارشناسان، با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، کشت فراسرزمینی یکی از راهکار‌های ارتقای امنیت غذایی و حفظ منابع آبی موجود محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با توجه به خشکسالی‌های پی در پی، محدودیت منابع آبی ویکسان نبودن توزیع منابع آب و خاک که می تواند امنیت غذایی و کشاورزی را دچار مخاطره کند، اجرای کشت فراسرزمینی از جمله راهکارهایی است که می تواند به حفظ آب های موجود و امنیت غذایی کمک کند، از این رو در برنامه هفتم ۲ میلیون هکتار از نیاز‌های کشاورزی کشور از طریق کشت فراسرزمینی در خارج از کشور باید تامین شود.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب ماده ۳۲، مسیر توسعه کشت فراسرزمینی را با جدیت دنبال کند، این رویکرد نه‌تنها ضامن امنیت غذایی است بلکه نقش کلیدی در مدیریت بحران آب و کاهش فشار بر منابع داخلی خواهد داشت و از طرفی این راهبرد می‌تواند به طور قابل توجهی از نیاز ما به واردات محصولات کشاورزی بکاهد و امنیت غذایی کشور را تقویت کند.

 بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که کشت فراسرزمینی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی تامین امنیت غذایی کشور و کاهش فشار بر منابع آب داخلی مطرح بوده است، اما با این حال، تجربه‌های پراکنده و پروژه‌های موردی در کشورهای مختلف نشان داده که نبود چارچوب حقوقی و اجرایی روشن، مانع از اثرگذاری جدی این سیاست بر اقتصاد کشاورزی ایران شده است.

چندی پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی تحقق هدف‌گذاری کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم پیشرفت را نیازمند تدوین دستورالعمل جامع دانست و گفت: رویه موجود جوابگوی نیازهای امروز ما نیست. کمااینکه کشت فرا سرزمینی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که در کشور مطرح شده، اما تاکنون آن طور که باید و شاید عملیاتی و جدی و اجرایی نبوده و اغلب به صورت جسته و گریخته کارهایی توسط افراد با توانمندی‌ها و اطلاعات و مدیریت خودشان در برخی کشورها انجام شده است.

با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارش که کشت دیم و آبی محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو بهتر است در کشورهایی همچون روسیه، ونزوئلا، قزاقستان و کنیا که سند همکاری و حضور در این کشورها تهیه و تدوین شده، کشت فراسرزمینی اجرا شود تا هدفگذاری قانون گذار در برنامه هفتم پوشش داده شود.

اجرای کشت فراسرزمینی نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: برای اجرای کشت فراسرزمینی باید عوامل متعددی نظیر قیمت تمام شده و مقایسه با قیمت جهانی و بعد مسافت برای حمل و نقل و سایر زیرساخت های لازم در نظر گرفته شود، ضمن آنکه کشاورزان برای اجرای کشت فراسرزمینی باید سرمایه اولیه داشته باشند و تنها به اعتبارات دولتی متکی نباشند.

به گفته وی، ابتدا اراضی کشورهای مقصد از نظر خاک و تناسب آن با تولید مدنظر سنجیده شود و سپس تدابیر و برنامه ریزی لازم انجام شود.

نورانی ادامه داد: در شرایط فعلی کشورهایی که مشکل تحریم و ارتباطات بانکی ندارند، اقدام به کشت فراسرزمینی می کنند و تنها بدلیل محدودیت منابع آبی نباید به این سمت رویم و در مقابل مشکلات تحریم، قیمت تمام شده محصول را افزایش دهد به طوریکه واردات ارزانتر از کشت فراسرزمینی تمام می شد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای کشت فراسرزمینی بیان کرد: برای اجرای کشت فراسرزمینی باید اقدام به خرید یا اجاره زمین در کشورهای مدنظر کنیم، از این رو باید هزینه زمین، نیروی انسانی، حمل و نقل، ماشین آلات و... محاسبه و با قیمت های جهانی مقایسه داده شود و شرایط به گونه ای نباشد که قیمت تمام شده کشت فراسرزمینی از واردات گرانتر تمام شود چراکه در این صورت کشاورزان حاضر به اجرا نخواهند بود.

وی گفت: در سال زراعی جدید با بهبود شرایط بارش و اصلاح زیرساخت ها همچون استفاده از واریته های جدید، عملکرد تولید در واحد سطح را افزایش و با استفاده از دانش بنیان و فناوری روز دنیا و هوش مصنوعی مصرف آب را کاهش دهیم.

کشت فراسرزمینی تهدید یا فرصت؟

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشت فراسرزمینی یکی از راه های کمک به استفاده از آب های بیرونی یا واردات آب مجازی به کشور باشد، اما جای این سوال مطرح است که آیا می تواند تمامی مشکلات ما در این حوزه را مرتفع کند یا تنها راه حل مسئله ما باشد؟

به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی کشور باید از ظرفیت های بیرونی هم استفاده کرد و با استفاده از توانمندی کشاورزان، امکان تولید در خارج از مرزها وجود دارد، اما نکته حائز اهمیت اینجاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع برنامه ریزی در حوزه تامین مایحتاج کالاهای اساسی و نهاده های دامی ضعیف عمل کرده است که اگر در کشت فراسرزمینی و واردات محصولات حاصل از کشت فراسرزمینی این گونه سیاست و برنامه ریزی داشته باشیم، این موضوع به ما کمک نخواهد کرد.

عالمی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی به واردات نهاده و کالاهای استراتژیک نگاه مثبتی ندارد و تازمانیکه دولت نگاه خود را به تامین مایحتاج درست نکند،کشت فراسرزمینی و دیگر موضوعات نمی تواند مشکل ما را حل کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ما به عنوان متولی بخش کشاورزی، کشت فراسرزمینی راهکار قطعی و تعیین کننده کسری نیاز کشور نمی بینیم و تصور برآن است که سوء مدیریت در تامین کالاهای اساسی وجود دارد. اما به کلیات کشت فراسرزمینی نگاه مثبت است و همواره باید از این ظرفیت استفاده کرد.

با توجه به آنکه ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد، از این رو توسعه کشت فراسرزمینی برای حفظ منابع پایه و افزایش بهره وری آب و خاک  و ارتقای امنیت غذایی باید در دستور کار قرار بگیرد.

 

برچسب ها: کشت فراسرزمینی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
کشاورزی فراسرزمینی در سطح یک‌میلیون هکتار اجرا می‌شود
کشاورزان مناطق غرب برای کشت مشکلی ندارند
محصولی تحت عنوان کشت فراسرزمینی وارد کشور نشد
کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امریکای جنوبی هم عالیه
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
بهتره به فکر قاره افریقا باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ما باید در زمینهای دشت نامید برای کشور دوست افغان یونجه بکاریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
افغانستان بهترین مکان هست چرا استفاده نمی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
چقدر دیر به این فکر افتادید؟!؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ما خودمون کم منابع نداریم درست و اصولی برنامه ریزی کنید بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی در ایران زیر صفر هست دور ریز بسیار بالا .نمیخواد فکر فراسرزمینی باشید باز هم ارز رو ببرید به این بهانه بیرون خرج کنید
۰
۱
پاسخ دادن
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
آخرین اخبار
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی
راهنمای پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت ترکیه
دکه‌ها حق فروش و یا سرو قهوه را ندارند/ شناسایی ۲۵۰۰ واحد غیر مجاز سرو قهوه+ فیلم
افزایش خسارت پرندگان و ابلاغ دستور اقدام فوری در مزارع کشور
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی
تولید بنزین یورو۴ و۵ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
با طرح جایگزینی بخاری‌های قدیمی گاز خانگی به صنعت می‌رسد
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس