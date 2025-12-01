رئال مادرید در خانه ژیرونا با نتیجه یک بر یک متوقف شد و ۲ امتیاز حساس دیگر را در رقابت بر سر قهرمانی لیگ اسپانیا از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و ژیرونا در دیداری از چارچوب هفته‌ی چهاردهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا به مصاف رفتند که این بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. در شرایطی که رئال به هر سه امتیاز بازی برای برگشتن به صدر جدول لالیگا نیاز داشت، باز هم نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و مقابل ژیرونای رده هجدهمی به مشکل خورد.

 بی‌برنامگی رئالی‌ها در برخی از لحظات بازی کاملاً مشهود بود و تنها گل تیم هم روی یک حرکت انفرادی که منجر به اعلام پنالتی شد، به ثمر رسید. در این دیدار ابتدا خیرونا در نیمه اول به گل رسید و سپس رئال مادرید با پنالتی کیلیان امباپه بازی را مساوی کرد و دیگر هر چقدر تلاش کرد موفق به زدن گل برتری نشد.

رئال مادرید که با برد در ال کلاسیکو فاصله خوبی با بارسا در صدر جدول ایجاد کرده بود، حالا با سومین تساوی پیاپی در لالیگا ۳۳ امتیازی شد و صدر جدول را به بارسلونای ۳۴ امتیازی واگذار کرد.

