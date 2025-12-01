مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت را شرح داد و از ادامه برخورد با متخلفان ورود به طرح کاهش آلودگی هوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ  اعلام کرد: امروز دوشنبه دهم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی).

سرهنگ شریفی در خصوص وضعیت ترافیک دهمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بار ترافیک نسبتاً پر حجم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان بوتان تا خیابان دامپزشکی بار ترافیک نسبتاً پرحجم است.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت:، اما بقیه معابر و بزرگراه‌های تهران ترافیک عادی و روان را تجربه می‌کند.

وی اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

