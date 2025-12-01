مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: با وجود آمار سنگین حوادث در بازار، هنوز هیچ اقدام جدی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های بحرانی انجام نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی تهران با اعلام هشدار جدی درباره وضعیت ایمنی در محدوده بازار تهران تأکید کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، از میان ۱۳۵۷ ساختمان که در این محدوده به نوعی در معرض خطر قرار دارند، ۱۱ ساختمان در وضعیت کاملاً بحرانی قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دچار ریزش شوند.

وی با اشاره به تراکم فعالیت‌ها در بازار تهران گفت: بازاری که درباره آن صحبت می‌کنیم بیش از هزار واحد صنفی دارد و انواع فعالیت‌های تولید، توزیع و انبارداری در آن انجام می‌شود؛ بازاری که روزانه حدود یک‌ونیم میلیون نفر در آن تردد می‌کنند و کوچک‌ترین حادثه می‌تواند به یک فاجعه گسترده تبدیل شود.

محمدی با اعلام نام برخی از نقاط پرخطر مانند سرای وحید، سرای حاج‌ملاعلی، سرای رشتی، پاساژ بلور و پاساژ طلا، گفت: این ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌هایی است که سابقه حریق داشته و در ردیف بنا‌های مشکل‌دار قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، این ۱۱ ساختمان بحرانی تاکنون ده‌ها بار اخطار دریافت کرده‌اند، اما هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای ایمن‌سازی آنها انجام نشده است. یکی از سرا‌ها نیز که پیش‌تر دچار حادثه شده بود میلیارد‌ها تومان خسارت برجای گذاشته و هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با اشاره به اختلافات میان مالکان و مستأجران که باعث توقف روند اصلاح ایمنی شده است، توضیح داد: در بسیاری از این ساختمان‌ها، مسئولیت انجام ایمن‌سازی میان مالکان و مستأجران مبهم مانده و هر طرف انجام کار را به دیگری واگذار می‌کند. سازمان آتش‌نشانی برای رفع این مشکل حتی دستگاه قضائی را نیز درگیر موضوع کرده است.

محمدی با ارائه آماری درباره حوادث سال‌های گذشته افزود: براساس اطلاعات سامانه، در ده سال گذشته ۵ هزار و ۱۱ مورد حریق در بازار تهران ثبت شده که این عدد برای قلب اقتصادی کشور قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی آتش‌نشانی برای کاهش خطرات، گفت: این سازمان با استقرار تجهیزات عملیاتی، ایستگاه‌های چهارچرخ، افزایش تعداد شیر‌های هیدرانت و ایجاد استقرار‌های موقت عملیاتی، تلاش کرده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث احتمالی در بازار پاسخ دهد. با این حال ظرفیت‌های آتش‌نشانی محدود است و سایر دستگاه‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها و هیئت‌امنای بازار باید به‌طور جدی وارد عمل شوند.

محمدی با اشاره به حجم بالای سیلندر‌های گاز مایع در بازار و خطرات ناشی از آن، تأکید کرد خطر تنها متوجه آن ۱۱ سرای بحرانی نیست، بلکه سرا‌های مجاور از صنوف طلافروشان تا پوشاک و ابزار نیز در معرض آسیب‌های شدید قرار دارند.

وی گفت: ایمن‌سازی این بنا‌ها هزینه‌ای در برابر حجم گردش مالی بازار محسوب نمی‌شود و باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای حفظ جان و مال مردم دیده شود.

مدیرعامل آتش‌نشانی تهران همچنین از روند ادامه‌دار تمدید مجوز برخی واحد‌های ناایمن انتقاد کرد و گفت: این واحد‌ها بدون آنکه تأییدیه‌های لازم ایمنی داشته باشند، همچنان موفق به تمدید فعالیت خود می‌شوند. تمدید مجوز فعالیت این واحد‌ها باید منوط به ارائه تأییدیه ایمنی باشد، همان‌گونه که در بیمارستان‌ها این موضوع با سخت‌گیری اجرایی شد.

محمدی در پایان اعلام کرد: سازمان آتش‌نشانی آماده برگزاری جلسه‌ای با حضور امنای بازار، اصناف، شهرداری، اوقاف و دستگاه قضائی برای بررسی فوری وضعیت این ۱۱ سرای بحرانی است تا با رفع موانع موجود، ایمن‌سازی این محدوده هرچه سریع‌تر آغاز شود. بازار تهران قلب اقتصادی کشور است و هرگونه تأخیر در ایمن‌سازی آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش نشانی ، ایمن سازی ساختمان
دولت باید راهروهای بازار تهران با سقفشون که محل تردد مردمه رو با تیر آهن های قوی محکم کنه نریزه سر مردم
