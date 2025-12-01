باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان امروز اتریش را به مقصد پیست سولدای در ایتالیا ترک کرد تا در رقابت‌های بین‌المللی این رشته شرکت کند.

سه ورزشکار اعزامی (محمد کیادربندسری، سید مرتضی جعفری و محمد ساوه شمشکی) قرار است از فردا به مدت چهار روز در پیست سولدای در مسابقات بین المللی حضور یابند.

هدف از حضور در این رقابت‌ها، آمادگی هرچه بیشتر، ارتقای امتیازات جهانی و مشخص شدن سهمیه اعزامی به المپیک زمستانی میلانوکورتینا ۲۰۲۶ است.

گفتنی است باقر کلهر سرمربیگری و بابک کیاشمشکی مربیگری تیم ملی اسکی آلپاین را عهده دار هستند.

منبع: فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی