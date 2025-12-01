قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور ۴۰ هزار تومان است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور توضیحاتی ارائه کرد.