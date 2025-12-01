قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور ۴۰ هزار تومان است + فیلم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور نکاتی بیان کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور توضیحاتی ارائه کرد.
مگه مال باباتونه هر قیمتی دوست داشته باشید روش می ذارید ، بنزین انفاله مال همه ی مردم ایرانه ، نهایتش هزینه استخراج و تبدیلش به بنزین را مردم باید بدن که اونم دو هزار تومان نمی شه ، چرا چیزی که مال مردمه به خود مردم می فروشید اونم با دلار