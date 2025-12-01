باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور ۴۰ هزار تومان است + فیلم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای کشور توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
به کدام سند و مدرکی ؟َ! شفاف کنید وزارت نفت را !
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت تأمین وسائل نقلیه برای رفت وآمدمردم وقتی وسیله ی شخصی ندارندچقدرتمام میشود؟مبلغ تعمیرات وتامین قطعات وراننده راهم محاسبه کنید.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چه جوری حساب کرده قیمت بنزین شده 40 هزار تومان ، حالا که بنزین را با دلار حساب می کنید حقوق ها را با دلار حساب کنید بنزینو گرون کنید.
مگه مال باباتونه هر قیمتی دوست داشته باشید روش می ذارید ، بنزین انفاله مال همه ی مردم ایرانه ، نهایتش هزینه استخراج و تبدیلش به بنزین را مردم باید بدن که اونم دو هزار تومان نمی شه ، چرا چیزی که مال مردمه به خود مردم می فروشید اونم با دلار
۱
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۰:۵۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ببینید در انگلستان و بسیاری از کشورهای صنعتی ، نفت خام را از طریق بازهای جهانی خریداری کرده و در پالایشگاها این محصول استراتژیک را تبدیل به بنزین و در پتروشیمی ها تبدیل به مواد شیمیایی بسیار گران قیمت می کنند و با فروش بنزین به مردم خود و مازاد آن در بازار خرج عمرانی بخشی از کشورشان را بدست می آورند ، ایران اسلامی نیازمند آن است که ضمن آزاد سازی تدریجی حامل های انرژی در مناطقی که نزدیک به آب دریا ها باشد پتروشیمی های و پالیشگاهای عظیم ایجاد نماید تا بدین وسیله از خام فروشی نجات یابد و به کسب ثروت نیز بپردازد. و سلام بر شهیدان مطهر .
۱
۰
پاسخ دادن