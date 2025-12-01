رادیو خاوران در ششمین جشنواره جهادگران خراسان جنوبی توانست با کسب دو رتبه برتر در بخش پادکست، در جمع برگزیدگان این رویداد استانی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: تولیدات رادیو خاوران در این دوره از جشنواره جهادگران با استقبال داوران مواجه شد و دو اثر از برنامهسازان این شبکه موفق شدند رتبههای نخست و دوم بخش پادکست را به دست آورند.
وی افزود: در این جشنواره، فاطمه برهانی با پادکست تولیدی خود رتبه اول و عقیله پاک رتبه دوم بخش پادکست را کسب کردند و نام رادیو خاوران را در بین برگزیدگان شاخص رویداد ثبت کردند.
ششمین جشنواره جهادگران با محورهایی از جمله محرومیتزدایی، اقتصاد مقاومتی، فعالیتهای علمی و دانشبنیان، بهداشت و سلامت، جهان اسلام و محور مقاومت، جهاد تبیین، گفتمانسازی و حوزههای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و آثار منتخب در قالبهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفت.