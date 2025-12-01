باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با ارائه گزارشی از عملکرد واحد امور اراضی از فروردین‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، اقدامات اجرایی و نظارتی این واحد را در زمینه مقابله با ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز و پایش اراضی تشریح کرد.

پورمند با اشاره به پایش مستمر اراضی شهرستان، از انجام ۵۴ مورد بازدید و رسیدگی به ۴۴ مورد از آنها خبر داد و افزود: در همین راستا، ۱۶۵ مورد دهگردشی و پایش میدانی برای شناسایی و کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز انجام شده است.

او در بخش دیگری از این گزارش به اقدامات حقوقی و قضایی اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۶۳ پرونده بر اساس ماده ۳ قانون مربوطه به محاکم قضایی ارسال شده است. همچنین، ۵ رأی قطعی قلع و قمع صادر شده که یک مورد اجرا شده و دو مورد دیگر به صورت داوطلبانه قلع و قمع شده‌اند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با بیان اینکه ۳۵ مورد قلع و قمع بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ در این دوره انجام شده است، افزود: این موارد در روستا‌های اجت (۹ مورد)، بایع‌کلا (۷ مورد)، قلک (۴ مورد) و فلورد (۱۵ مورد) اجرایی شده است.

پورمند در پایان بر تداوم نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از این اقدامات، حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.