مدیرکل بهزیستی استان تهران از توسعه مراکز اوتیسم و افزایش تسهیلات اشتغال معلولان در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت رسیدگی به افراد دارای معلولیت به‌ویژه کودکان طیف اوتیسم، اعلام کرد که حمایت از این گروه و خانواده‌های آنان یکی از دغدغه‌های اصلی بهزیستی در استان است. او گفت خانواده‌ها، به‌خصوص مادران، با فشار‌های جدی مواجه‌اند و توسعه خدمات حمایتی ضرورت دارد.

نصیری درباره وضعیت مراکز موجود توضیح داد که در تهران یک مرکز نگهداری موقت فعال است و خدمات ارائه می‌کند، اما با توجه به افزایش نیاز‌ها باید گسترش یابد. او نبود یک «بسته جامع خدمت» را مشکل اصلی دانست؛ بسته‌ای که در آن امکانات ورزشی، هنری، تفریحی، آموزشی، تغذیه مناسب و نگهداری موقت در کنار هم قرار گیرد تا کودکان دارای اوتیسم بتوانند در یک فضای یکپارچه از همه خدمات استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: مجموعه «جشنواره» با دو هکتار فضای مفید و امکاناتی مانند سالن‌ها و استخر، در اختیار کودکان طیف اوتیسم قرار گرفته است. او از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در تجهیز این مجموعه خبر داد و از مردم خواست مانند پروژه‌های گذشته، برای بازسازی و آماده‌سازی کامل این فضا نیز همراهی کنند.

نصیری اعلام کرد: که با همکاری شبکه بانکی، امسال مددجویان دارای مدرک فنی‌وحرفه‌ای می‌توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه چهاردرصدی دریافت کنند. همچنین برای کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را استخدام و بیمه می‌کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و بخشی از سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

او با تأکید بر اینکه «مهارت» مهم‌ترین عامل اشتغال در تهران است، گفت کمک‌هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته تا آموزش‌های مؤثر و منتهی به اشتغال از برنامه‌نویسی گرفته تا مهارت‌های مورد نیاز مشاغل خدماتی قابل دسترس‌تر شود.

مدیرکل بهزیستی تهران افزود: هرچند اشتغال برای برخی گروه‌ها مانند معلولان ذهنی شدید یا نابینایان با دشواری بیشتری همراه است، اما برای سایر گروه‌های دارای معلولیت، فرصت‌های شغلی مؤثر در استان وجود دارد و در صورت وجود مطالبه کاری، زمینه اشتغال فراهم است.

Iran (Islamic Republic of)
دختر بابا
۱۱:۲۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سلام کسی که نیمه شنوا هستش جز معلولین حساب میشه ؟؟ میتونم برم بهزیستی ثبت کنم یا نه ؟؟ خانم هستم هر جا رفتم برای کار قبولم نکردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سما
۲۱:۱۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اره باید بری کارت معلولیتت میدن نوار گوش میگیرن بعدشم میتونی ازمون معلولان استخدامی امسال برگزار میشه شرکت کنی انشالله کار پیدا میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
من خودم وبچه هام معلولیت داریم خدمات که نمیدن بماند مستمری بچه ها قطع کردن ،آخه بی انصافا باقطع کردن مستمری مشکل جامعه حل میشه ؟چرا بجای حل مشکلات مردم شدین زخم رو دل مردم،بچه هایی که هرسه ماه چکاپ میشن دیگه بماند کاردرمانی وگفتاردرمانی هزارتا درد دیگه... خداازتون نگذره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چرا به معلولین خودرو اتومات نمیدن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
والا‌من‌بچه‌ام‌اتیسم‌داره‌فقط‌کلاس‌رفتنش‌جلسه‌ای‌نزدیک‌یک‌میلیون‌ودرماه‌هشت‌بارمیره‌مدرسه‌واقع‌درهفت‌تیر‌پیش‌خانم‌گودرزی‌وهمکاراش‌‌بارفت‌وامد‌وهزینه‌مربی‌نزدیک‌ده‌میلیون‌هزینه‌میدهم‌وخودمم‌مددجوبهزیستی‌هستم‌
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
27 میلیارد پول بود +10 میلیارد رمز ارز ! اگر توی حساب باشه اول ی خونه بهتر میخرم با ی آیفون 245 میلیون تومانی !! به این مردم تهران ... گویند !!!
۱
۰
پاسخ دادن
