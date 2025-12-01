برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات  مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم
پنجشنبه ۲۷ آذر
تراکتور تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
جمعه ۲۸ آذر
فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
شنبه ۲۹ آذر
هوادار – سایپا - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   پاس قوامین  تهران
مس رفسنجان – گل گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان
نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت  گچساران
ملوان بندرانزلی – مس شهربابک– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران  انزلی
فولاد خوزستان – چادرملو اردکان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد  اهواز

یکشنبه ۳۰ آذر
فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم آباد  ۸/۱  ۱۶:۳۰  نقش جهان  اصفهان

بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم ، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار می شود.

