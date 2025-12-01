برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم

پنجشنبه ۲۷ آذر

تراکتور تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

جمعه ۲۸ آذر

فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

شنبه ۲۹ آذر

هوادار – سایپا - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

مس رفسنجان – گل گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان

نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت گچساران

ملوان بندرانزلی – مس شهربابک– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فولاد خوزستان – چادرملو اردکان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ آذر

فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم آباد ۸/۱ ۱۶:۳۰ نقش جهان اصفهان

بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم ، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار می شود.