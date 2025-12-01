باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا، به بررسی چالشهای ناشی از فعالیت سایتهای فروشگاهی و صفحات اینستاگرامی فاقد مجوز پرداخت و به مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد و راهکارهایی برای مقابله با کلاهبرداریهای آنلاین ارائه داد.
وی با اشاره به افزایش پروندههای قضائی مرتبط با کلاهبرداریهای آنلاین، گفت: ما با حجم زیادی از پروندههایی مواجه هستیم که ریشه در فعالیت صفحات فروشگاهی غیرمجاز در اینستاگرام دارد. این صفحات نهتنها اعتبارسنجی نشدهاند، بلکه هیچ نمادی از وزارت صمت یا مجوز رسمی دریافت نکردهاند.
پاشایی در رادیو گفتوگو افزود: این صفحات با استفاده از شماره کارتهای قرضی و بدون درگاه پرداخت معتبر، فعالیتهای غیرقانونی خود را ادامه میدهند.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا همچنین به پدیده «جمعه سیاه» اشاره کرد و آن را نمونهای از فرهنگ نامتجانس با ارزشهای جامعه ایرانی دانست.
وی توضیح داد: جمعه سیاه یک رویداد تجاری است که ریشه در کشورهای آمریکای شمالی دارد و بافرهنگ و ارزشهای ما همخوانی ندارد. متأسفانه این رویداد به بهانه تخفیفها، گاهی به ابزاری برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از مصرفکنندگان تبدیل شده است.
پاشایی با تأکید بر اینکه پلیس فتا تنها در حوزه جرایم وارد عمل میشود، گفت: ما نمیتوانیم بهعنوان عامل قانونگذاری عمل کنیم، اما در برابر تخلفات و کلاهبرداریها بهطورجدی برخورد خواهیم کرد. وی از کاربران خواست تا در خریدهای آنلاین دقت بیشتری به خرج دهند و تنها از سایتها و صفحاتی خرید کنند که دارای مجوز و نمادهای معتبر هستند.
پاشایی در رادیو گفتوگو به مقایسه فرهنگ مصرف در ایران و کشورهای غربی پرداخت و گفت: در کشورهای غربی، مقوله خریدوفروش با انبارگردانی و مدیریت موجودی متفاوت است. درحالیکه در ایران، گاهی تخفیفها به بهانههای مختلف ارائه میشوند، اما در عمل قیمتها افزایش مییابند.
وی گفت: در برخی سایتها، قیمت کالاها قبل و بعد از تخفیفهای ظاهری، تفاوت فاحشی دارد و این موضوع باعث سردرگمی و ضرر مصرفکنندگان میشود. رئیس مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا همچنین به روزهای جهانی؛ مانند روز زن و روز مرد اشاره کرد و گفت: این روزها اغلب جنبه اقتصادی دارند و مصرفکنندگان را به خریدهای غیرضروری ترغیب میکنند. درحالیکه در فرهنگ ما، روز زن با نام حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مرد با ولادت حضرت علی (ع) مرتبط است، اما متأسفانه فرهنگ نامتجانس غربی جای این ارزشها را گرفته است.
پاشایی بر لزوم آگاهیبخشی به شهروندان تأکید کرد و گفت: ما باید فرهنگ مصرف درست را در جامعه ترویج دهیم و از خریدهای غیرضروری و فریب تخفیفهای دروغین پرهیز کنیم. وی افزود: پلیس فتا آماده دریافت گزارشهای شهروندان درباره کلاهبرداریهای آنلاین است و با متخلفان به طور قاطع برخورد خواهد کرد.
منبع: پلیس