باشگاه خبرنگاران جوان - صالح اباذری، نایبقهرمان کاراته جهان، با اقدامی کمنظیر در روز پایانی رقابتها نگاهها را به سوی خود جلب کرد؛ او در لحظهای حساس دستکش خود را به رقیب عربستانیاش اهدا کرد تا او بتواند در مبارزه ردهبندی به میدان برود.
در حاشیه بیستوهفتمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان کاراته در قاهره، صحنهای از اخلاقمداری و جوانمردی رقم خورد که فراتر از نتیجه مسابقات در ذهنها ماندگار شد. صالح اباذری، ملیپوش ارزشمند کشورمان که موفق به کسب نشان نقره جهان شد، هنگام گرم کردن برای رقابتهای پایانی متوجه شد دستکش ثناد صوفیانی کاراتهکای عربستانی پاره شده و امکان حضور او در مبارزه ردهبندی وجود ندارد.
اباذری بدون لحظهای تردید، دستکش شخصی خود را به حریف عربستانی اهدا کرد تا این ورزشکار بتواند طبق قوانین در تاتامی حاضر شود. این اقدام ناب و انسانی نماینده کشورمان، بازتاب گستردهای در سالن مسابقات داشت و مورد تحسین قرار گرفت.
پس از پایان مبارزه، صوفیانی به همراه اعضای تیم عربستان با حضور در محل استقرار تیم ایران، یک ست کامل ورزشی کاراته به همراه پیراهن تیم ملی این کشور را به نشانه قدردانی به صالح اباذری تقدیم کردند.
این رفتار متقابل، بار دیگر نشان داد که کاراته تنها میدان مبارزه نیست؛ بلکه فرهنگی است مبتنی بر احترام، اخلاق و رفاقت در دل رقابتهای سخت بینالمللی.
گفتنی است؛ اباذری و صوفیانی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم رفتند که این دیدار به سود کاراته کا کشورمان خاتمه یافت.