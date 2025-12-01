باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - دودابینژاد، معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، در گفتوگو با رسانه ملی گفت: همه ما مصرفکنندگان انرژی، بهویژه انرژی الکتریکی هستیم و متأسفانه در چند سال اخیر، موضوع ناترازی انرژی در افکار عمومی شناخته شده و همه مردم را در تنگنا و سختی قرار داده است.
او افزود: بخشی از این ناترازی و کمبود تولید برق باید از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر جبران شود. این نیروگاهها در تابستان و زمان پیک مصرف برق به کمک ما خواهند آمد و بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را پوشش خواهند داد.
دودابینژاد تصریح کرد: در زمستان نیز این نیروگاهها به تولید برق ادامه خواهند داد و در نتیجه، از میزان گازی که برای تولید برق استفاده میشود کاسته خواهد شد. به این ترتیب، مشکل ناترازی گاز در زمستان نیز کاهش مییابد.
او همچنین خاطرنشان کرد: به این ترتیب، دو مسئله مهم یعنی کمبود انرژی و کمبود گاز در زمستان و محدودیت در تولید برق در تابستان به نحو قابل توجهی جبران خواهد شد و امیدواریم که همه مردم از نعمت و برکات این اقدامات بهرهمند شوند.
او گفت: تولید انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ۲۰۰ درصد رشد داشته و اکنون به بیش از ۳ هزار مگاوات رسیده است.