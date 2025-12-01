در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان چهلوسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر مینسک، پایتخت جمهوری بلاروس برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران نقشی فعال و محوری در مباحث مربوط به توسعه همکاریهای منطقهای و ارتقای نظامهای ملی مقابله با جرایم مالی ایفا کرد.
نمایندگان ایران در این اجلاس، در کنار هیاتهای کشورهای عضو و ناظران از آلمان، امارات متحده عربی، اندونزی، آذربایجان، صربستان، کوبا و مغولستان در جلسات عمومی و نشستهای تخصصی شرکت کردند.
در یکی از تصمیمات مهم اجلاس، اعضای گروه اوراسیا طرحی برای ارائه کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. این طرح با هدف یاریرسانی به ایران در رفع نواقص شناساییشده در نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تهیه شده است.
این برنامه شامل تبادل تجربیات فنی، برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک و ارائه مشاورههای تخصصی از سوی کشورهای عضو گروه اوراسیا خواهد بود. تصویب این طرح نشانهای از پیشرفت مثبت تعامل ایران با نهادهای بینالمللی مبارزه با جرایم مالی و گامی مهم در مسیر ارتقای شفافیت و انطباق با استانداردهای جهانی است.
حضور مؤثر در کنفرانس تخصصی مقابله با جرایم مالی با استفاده از فناوری
در حاشیه اجلاس، کنفرانسی تحت عنوان «استفاده از فناوریهای پیشرفته برای ارتقای اثربخشی سیستمهای ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» برگزار شد.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، در کنار هیاتهای روسیه، بلاروس، امارات متحده عربی و قرقیزستان به ارائه روشهای نوین استفاده از فناوریهای هوشمند در ردیابی و پیگیری تراکنشهای مشکوک و مقابله مؤثر با جرایم منشأ پرداختند.
مشارکت فعال ایران در این بحثها مورد توجه اعضا قرار گرفت و نمونههای بومی کشور در حوزه تحلیل اطلاعات مالی و تقویت همکاریهای بیننهادی مثبت ارزیابی شد.
تقدیر از تحلیلگران منطقهای و گسترش رقابتهای حرفهای مالی
در بخش دیگری از نشست، نتایج چهارمین مسابقه سالانه برای بهترین تحلیل مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان مسئولان تطبیق مؤسسات مالی کشورهای عضو EAG اعلام شد. امسال برای نخستین بار ناظرانی از کشورهای عضو EAG و MENAFATF برای شرکت در این رقابت دعوت شدند.
برنده اصلی این دوره بانک ملی مصر بود و نمونه تحلیلهای ارائهشده توسط بانکهای روسیه و تاجیکستان نیز بهعنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
حضور موسسات مالی ایرانی در این رقابت و فعالیتهای جنبی آن، به عنوان گامی در جهت تعامل حرفهای و تقویت جایگاه ایران در سطح همکاریهای مالی منطقهای در دستور کار مرکز اطلاعات مالی برای اجلاس بعدی قرار گرفت.
قدردانی از نقش فعال ایران در نشستهای تخصصی
طبق سنت نشستهای گروه اوراسیا، در بخش جمعبندی عمومی نیز از سخنرانیهای ناظران جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، اندونزی، صربستان و امارات متحده عربی با تقدیر یاد شد.
هیاتهای عضو، از اشتراک تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در زمینههای نظارتی، قضایی و فنی سپاسگزاری کردند و بر ادامه همکاری نزدیک با ایران در چارچوب EAG تأکید کردند.
این نشست با هدف تقویت همکاریهای منطقهای، ارتقای شفافیت مالی و مقابله مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد و حضور فعال جمهوری اسلامی ایران، نشانهای از تحول مثبت در رویکرد تعاملگرای کشور در حوزه مقابله با جرایم مالی بینالمللی قلمداد میشود.
