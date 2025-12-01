رابط قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در استان چهارمحال و بختیاری، از اعزام ۱۶۰ نوجهاد استان در قالب کاروان برکت رضوی به مشهد مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عادل عظیمی رابط قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این کاروان‌ها متشکل از هسته‌های سخت گروه‌های فعال این قرارگاه هستند که از میان نوجوانان دانش‌آموز مقطع متوسطه اول و رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال انتخاب شدند.

وی افزود: منتخبان این دوره از شهرستان‌های بن، فرخشهر، خانمیرزا، لردگان و شهرکرد هستند که در قالب ۱۶ گروه ۱۰ نفره، در مجموع ۱۶۰ نفر به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

عظیمی با اشاره به ادامه برنامه‌های تربیتی این قرارگاه، اضافه کرد: برنامه بعدی قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت، برگزاری مراسم اعتکاف نوجهادان در استان چهارمحال‌وبختیاری خواهد بود.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تقویت هویت دینی، تربیتی و تشکیلاتی نوجوانان، ارتقای روحیه جهادی و آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان با معارف اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.