معاون اول قوه قضاییه خواستار مستندسازی آسیب‌ها و خسارات وارده در جنگ تحمیلی و طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشستی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دیگر معاونین دستگاه قضایی، ابعاد تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان بررسی و بر پیگیری این مهم، در محاکم بین المللی و مجامع حقوق بشری تاکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع بین‌المللی، گفت: بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد، به صراحت استفاده از زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور در روابط بین‌الملل ممنوع اعلام شده لذا جنگ تحمیلی رخ داده تجاوز آشکار به کشورمان است. این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات مذکور، کشور متجاوز مسئولیت بین‌المللی دارد و باید خسارات ناشی از تجاوز را جبران کند.

معاون اول قوه قضاییه هدف از برگزاری این جلسه را دستیابی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی و همچنین قوانین حقوقی مشخص برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی عنوان کرد و افزود: در این جلسه، ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در ابعاد تخصصی و با حضور مقامات و مدیران دستگاه قضایی، بررسی می‌شود تا لوایح و دعاوی منسجم، متقن و هوشمندانه برای طرح در محاکم داخلی و بین‌المللی ارائه کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه این پیگیری حقوقی نیازمند تعامل همه جانبه دستگاه‌های، تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است اظهار داشت: تلاش داریم با پیگیری‌های حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی گامی بلند و موثر در احقاق حقوق مردم و بهره‌مندی آسیب‌دیدگان از حمایت‌های قانونی، شاهد محکومیت جنایتکاران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مربوط مانند وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ضمن مستندسازی آسیب‌ها و خسارات وارده در جنگ تحمیلی، طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی را پیگیری کنند. لازم است دولت با تشکیل کمیسیونی متشکل از سازمان‌ها و دستگاه‌ها برآورد خسارات داشته باشد، زیرا آماده‌سازی این برآورد در انجام پیگیری‌ها کمک‌کننده خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی بر ضرورت و اهمیت پیگیری تجاوز رژیم صهونیستی و دولت آمریکا در محاکم داخلی و بین‌المللی تاکید کرده و فرمودند این موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود، قوه قضائیه نیز از قبل روند پیگیری را با جدیت و هوشمندانه آغاز کرده و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نسبت به تهدید‌های فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه امنیت بین‌المللی هشدار داده و به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

