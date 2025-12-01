باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا افلاطونی رئیس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور در همایش برنامه زمانبندی سمپوزیوم بین المللی خاک سالم و مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور گفت: خاک سالم، تنها بستری برای کشت محصولات کشاورزی نیست؛ بلکه یک اکوسیستم زنده و پویاست که امنیت غذایی، سلامت آب، ثبات و تاب آوری اقلیمی و در یک نگاه تمدن، فرهنگ و زندگی به آن وابسته است.

به گفته وی، جایگاه ایران در برنامه مشارکتی جهان خاک تنها به عنوان یک عضویت بین المللی نیست؛ بلکه فرصتی راهبردی برای هم گرایی دانش بومی با فناوری های روز جهان، دستیابی به استانداردهای جهانی در پایش و حفاظت از خاک و انعکاس دستاوردهای کشور در عرصه جهانی است .

افلاطونی ادامه داد: ما در چارچوب برنامه، متعهد به اجرای ۵ رکن اصلی شامل آموزش، پژوهش، داده و اطلاعات، سیاست گذاری و هدایت آن به سمت مدیریت پایدار خاک هستیم.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه با تصویب قانون حفاظت از خاک و ابلاغ آیین نامه اجرایی گام بلند و تاریخی در نهادینه کردن حفاظت از این میراث ملی برداشته است، افزود: این قانون تجلی عزم ملی برای صیانت از خاک در برابر تهدیداتی همچون فرسایش، آلودگی، تخریب و تغییر کاربری های غیراصولی است.

رئیس سازمان جنگل ها افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنکان یکی از متولیات اصلی اجرای این قانون، تمامی ظرفیت خود را به کار گرفته تا با همکاری سایر دستگاه ها بویژه معاونت امور آب و خاک این سند مترقی را به طور کامل عملیاتی کند.

وی با بیان اینکه حفاظت از خاک، حلقه وصل و پیش نیاز غیرقابل انکار برای تحقق سند امنیت دانش بنیان غذاست، اظهار کرد: مدیریت پایدار خاک، بنیان اصلی تولید پایدار محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی نسل های امروز و فرداست.

افلاطونی با اشاره به اینکه خاک یک اکوسیستم زنده و مملو از تنوع زیستی بی نظیر است، بیان کرد: مدیریت پایدار خاک به افزایش ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه ای تاثیر بسزایی دارد و راهبردی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی محسوب می شود‌.

معاون وزیر جهاد گفت: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، نقطه اتصال مدیریت خاک و مدیریت آب است که این اقدامات ضمن کنترل سیلاب ها و فرسایش خاک منجر به تغذیه هدفمند آبخوان ها و افزایش تاب آوری اکوسیستم ها در برابر خشکسالی است که همسو با اهداف فاز نهم برنامه آب یونسکو در برنامه حسابداری آبخیزهاست.