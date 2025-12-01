باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم اکرمی گفت: در یک سال گذشته مشخص شد که سه شرکت حمل و نقل جادهای با صدور ۱۰ هزار و ۹۲۲ فقره بارنامه غیرواقعی، مجموعاً چهار میلیون و ۲۴۷ هزار و ۲۹۹ لیتر سوخت نفتگاز (گازوئیل) دریافت کردهاند.
او در ادامه تصریح کرد: پس از بررسی و پیگیریهای انجام شده، این شرکتها براساس رأی کمیسیون ویژه تخلفات شرکتهای حمل و نقل جادهای، مجموعاً به پرداخت ۵۴۶ میلیارد ریال محکوم شدند. همچنین، پرونده این شرکتها جهت پیگیری سایر اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده تا اقدامات لازم در چارچوب قانون ادامه یابد.
اکرمی ادامه داد: این اقدام در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و پیشگیری از تخلفات در حوزه حمل و نقل جادهای انجام شده و بازرسی کل استان فارس بر ادامه پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام میکند.
منبع: دادگستری فارس