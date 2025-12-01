بازرس کل استان فارس اعلام کرد که با پیگیری و ورود سازمان بازرسی کل استان فارس سه شرکت حمل و نقل جاده‌ای در فارس به دلیل صدور بارنامه غیرواقعی و دریافت میلیون‌ها لیتر سوخت محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم اکرمی گفت: در یک سال گذشته مشخص شد که سه شرکت حمل و نقل جاده‌ای با صدور ۱۰ هزار و ۹۲۲ فقره بارنامه غیرواقعی، مجموعاً چهار میلیون و ۲۴۷ هزار و ۲۹۹ لیتر سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) دریافت کرده‌اند.

او در ادامه تصریح کرد: پس از بررسی و پیگیری‌های انجام شده، این شرکت‌ها براساس رأی کمیسیون ویژه تخلفات شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای، مجموعاً به پرداخت ۵۴۶ میلیارد ریال محکوم شدند. همچنین، پرونده این شرکت‌ها جهت پیگیری سایر اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده تا اقدامات لازم در چارچوب قانون ادامه یابد.

اکرمی ادامه داد: این اقدام در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و پیشگیری از تخلفات در حوزه حمل و نقل جاده‌ای انجام شده و بازرسی کل استان فارس بر ادامه پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام می‌کند.

منبع: دادگستری فارس

برچسب ها: محکومیت ، شرکت حمل و نقل ، سوخت ، بازرسی فارس
خبرهای مرتبط
محکومیت عاملان عرضه خارج از شبکه سوخت
جزئیات محکومیت مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های نفتی فارس
محکومیت عامل عرضه خارج از شبکه نفت کوره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سیمرغ‌های جشنواره جهانی فجر بر شانه برگزیدگان نشست
مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزیدگان خود را شناخت
آخرین اخبار
مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزیدگان خود را شناخت
سیمرغ‌های جشنواره جهانی فجر بر شانه برگزیدگان نشست
سینما روایتگر مقاومت و تقویت‌کننده گفت‌وگوی ملت‌هاست
مراکز آموزشی فارس فردا ۱۲ آذر غیرحضوری شد
اجرای طرح مسکن اجاره‌ای ویژه زوج‌های جوان به‌زودی در فارس
شیراز باید با رویدادهای فرهنگی جایگاه سومین حرم اهل‌بیت(ع) را تثبیت کند
فارس می‌تواند پرچم‌دار احیای مناسبات ایران و اسلام باشد
جلسات شورای فرهنگ عمومی باید هر دو هفته برگزار شود