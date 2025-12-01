باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم انجام می‌دهند + فیلم

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت‌های نمایندگان برای حل مشکلات مردم توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد فعالیت های نمایندگان برای حل مشکلات مردم نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم انجام می‌دهند + فیلم
young journalists club

مشکلات مردم بخش کهک با حضور زاکانی بررسی شد

فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم انجام می‌دهند + فیلم
young journalists club

بهره مندی از ظرفیت ملی و قانونی برای رفع مشکلات

فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم انجام می‌دهند + فیلم
young journalists club

کشور‌های مختلف دنیا چه تلاش‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام می‌دهند؟ + جدول

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم
۱۵۲۰

ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
۶۹۵

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۹۳

افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم
۶۵۸

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم
۶۳۸

رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.