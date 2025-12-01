باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم قلعه سری معاون تعمیرات و نگهداری شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

او افزود: این واحد طبق برنامه به منظور انجام تعمیرات میاندوره‌ای و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در زمستان پیش رو و تابستان سال آینده از مدار تولید خارج شده بود که پس از ۱۷ روز فعالیت فشرده تعمیراتی به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

ابراهیم قلعه سری با اشاره به لزوم آمادگی حداکثری واحد‌های تولیدبرق برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مشترکان شبکه، گفت: در این تعمیرات علاوه بر انجام بازدید‌ها و فعالیت‌های معمول در تعمیرات میاندوره‌ای، در راستای بازیابی توان و رفع محدودیت تولید واحد، اقداماتی از قبیل: قلیاشویی ایرهیتر، تعمیرات درین پمپ توربین فشار قوی، جت پرشر کندانسور فرعی، تعمیر اکسپنشن‌های داکت خروجی دود و تعمیر دیواره کانال دود انجام شد.

منبع:روابط عمومی نیروگاه نکا