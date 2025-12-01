باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی معلولان، هدف اصلی از گرامیداشت این روز را انتقال چالشها و نیازهای افراد دارای معلولیت به مسئولان و نهادهای ارائهدهنده خدمات دانست.
وی افزود: بهطور همزمان باید توانمندیهای این عزیزان در سطح ملی و جهانی به نمایش گذاشته شود.
عباسی درباره شعار سال جاری توضیح داد: شعار امسال ما فراگیرسازی جامعه و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت است. هدف ما این است که جامعه بهگونهای دیده شود که افراد دارای معلولیت، با وجود محدودیتها، بهعنوان اعضای فعال جامعه حضور داشته باشند. تفاوتهای این عزیزان نباید تنها از منظر محدودیتها در نظر گرفته شود؛ بلکه باید بهعنوان یک تفاوت طبیعی پذیرفته شود. برای تحقق این امر، لازم است محیطها، چه از نظر فیزیکی و چه از منظر نگرشی و نرمافزاری، مناسبسازی شوند.
آمار افراد دارای معلولیت و وضعیت پوشش خدمات
وی با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در کشور بیان کرد: طبق شناساییهای انجامشده، حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فرد دارای معلولیت در ایران زندگی میکنند که یکمیلیون و ۶۰۰ هزار و حدود ۴۵ هزار نفر از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
عباسی تأکید کرد: محیطها باید بهگونهای فراهم شوند که این ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کنار سایر افراد جامعه زندگی کنند، خدمت بدهند و خدمت بگیرند.
مشکلات و چالشهای افراد دارای معلولیت
وی یکی از معضلات اصلی این قشر را حضور فعال در جامعه دانست و افزود: حضور فعال در جامعه نیازمند مناسبسازی و دسترسپذیری کامل محیطهاست. همچنین، با توجه به تورم و افزایش هزینهها، تأمین معیشت افراد دارای معلولیت، تهیه تجهیزات توانبخشی و سایر نیازهای آنها یکی از دغدغههای اصلی سازمان بهزیستی است. وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش منابع از سازمان برنامه و مشارکتهای مردمی، خدمات بهتری ارائه شود.
بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان
عباسی خاطرنشان کرد: بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. همه تلاش ما این است که بهترین خدمات را به افراد دارای معلولیت ارائه دهیم.