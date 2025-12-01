رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دولت در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و نمایندگان در بررسی آن می‌توانند از مصوبات جلسات هیأت عمومی دیوان بهره ببرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا دستغیب در حاشیه نخستین جلسه هیأت عمومی برای تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته برگزار شد و امروز هم ادامه دارد، با اشاره به فراهم شدن امکان نظارت و گزارش‌دهی برخط قانون بودجه در این نهاد نظارتی، گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر ۱۶ تبصره، یک ماده واحده و جدول‌های مرتبط است که سطح نخست گزارش تفریغ آن در ابتدای سال جاری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

 

وی با بیان اینکه طبق قانون، آخرین صورت وضعیت مالی دستگاه‌ها باید به تصویب دولت برسد تا هیأت عمومی بتواند تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه را آغاز کند، افزود: با توجه به تشکیل جلسات هیأت عمومی برای تهیه گزارش سطح اول، پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آذرماه و پیش از موعد قانونی، این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه شود.

 

رئیس کل دیوان محاسبات ضمن قدردانی از رسانه ملی که براساس اصل ۵۵ قانون اساسی مصوبات هیأت عمومی را به اطلاع عموم مردم می‌رساند، تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نقطه پایانی چرخه بودجه و ناظر عملکرد نهایی دستگاه‌ها، اطلاعات مهمی را در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که دولت در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و نمایندگان در بررسی آن می‌توانند از مصوبات جلسات هیأت عمومی بهره ببرند. به همین دلیل، گزارش تفریغ بودجه می‌تواند یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه باشد.

 

دستغیب گفت: دیوان محاسبات مصوبات هر جلسه هیأت عمومی را بلافاصله به دولت ارسال می‌کند تا دولت و نمایندگان مجلس از یافته‌های مهم این گزارش—از جمله بودجه‌ای یا غیربودجه‌ای بودن احکام و میزان تحقق آنها—به‌طور دقیق و به‌موقع مطلع شوند.

