وزارت ورزش و جوانان در پیامی درگذشت علی غضنفری رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت وزارت ورزش و جوانان به در پی درگذشت رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت دکتر علی غضنفری، از مدیران ارزنده و خدمتگزار عرصه ورزش، موجب تأسف و اندوه عمیق شد.

ایشان در دوران مسئولیت خود با نگاه مسئولانه و روحیه‌ای مبتنی بر اخلاق و تلاش، سهمی اثرگذار در پیشبرد امور بسکتبال داشتند.

نام و یاد دکتر غضنفری به عنوان مدیری کوشا و همراه با عملکردی صادقانه در حافظه ورزش کشور ماندگار خواهد ماند و ثمرات تلاش‌های ایشان در مسیر رشد و ساماندهی رشته بسکتبال با ارزش بوده است.

این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه بسکتبال و خانواده بزرگ ورزش کشور تسلیت عرض کرده و از خداوند رحمان برای ایشان رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسألت می‌کنیم.»