افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم + فیلم

بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم با حضور ۷۰ فناور در مجتمع امام خمینی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه هفته پژوهش، دستاورد‌های شرکت دانش بنیان و فناوران استان قم در نمایشگاهی عرضه شد.

در این نمایشگاه ۷۰ هسته فناور در ۴۲ غرفه حضور دارند.

 

 

