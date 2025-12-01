افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u060c \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u062f\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06f7\u06f0 \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06f4\u06f2 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0