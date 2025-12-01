باشگاه خبرنگاران جوان - پریسا بهرامی؛ کیومرث حبیبی در جلسه بررسی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در استان، با اشاره به عقبماندگیهای سالهای گذشته در حوزه انرژی ساختمان، اظهار داشت: اجرای واقعی مبحث ۱۹ همچنان در نقشهها و پروژههای ساختمانی بهطور کامل محقق نشده و نیازمند نظارت مؤثر و سیستمی است.
وی گفت: با وجود افزایش فارغالتحصیلان حوزه انرژی، ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای بهکارگیری نیروهای متخصص همچنان به صورت کامل فعال نشده و این سازمان میتواند نقش جدیتری در تهیه و کنترل نقشهها و افزایش مسولیت پذیری ناظر و مجری ایفا کند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه شهرداری سنندج اجرای مبحث ۱۹ را در فرآیند صدور پایانکار لحاظ کرده است، گفت: سایر شهرداریهای استان هم باید این موضوع را در مراحل صدور مجوزها الزامی کنند.
حبیبی با اشاره به رشد واحدهای تولیدکننده مصالح و تجهیزات غیراستاندارد، گفت: نبود نظارت کافی موجب تکثیر سریع این واحدهای غیرمجاز شده و این روند تهدیدی برای ایمنی عمومی است.
وی بر افزایش هزینه تخلف و ساماندهی این واحدها تاکید کرد و هشدار داد: تاییدهای تلفنی و غیرحضوری برخی ناظران و استفاده از مصالح غیراستاندارد بخش مهمی از تهدیدات ایمنی را شکل میدهد و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه با بیان اینکه اجرای موفق مبحث ۱۹ نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است، اذعان کرد: این موضوع یک زنجیره مسئولیت از مرحله طراحی تا نظارت و اجراست و هیچ دستگاهی بهتنهایی قادر به پیشبرد آن نیست.
حبیبی از همه دستگاهها خواست ظرف یک ماه آینده برنامه عملیاتی خود را در چارچوب اختیارات قانونی ارائه دهند و افزود: اسناد بالادستی ابزارهای کافی را در اختیار دستگاهها قرار داده و باید مشخص شود هر مجموعه چه سهمی در اجرای کامل این مبحث ۱۹ دارد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی در برخورد با تخلفات تاکید کرد و گفت: رعایت استاندارد و اصلاح رویههای نادرست و دستیابی به ساختوساز ایمن ضامن دستیابی به پایداری شهری است.