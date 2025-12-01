معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تاکید بر اهمیت اجرای مبحث ۱۹، گفت: با مشارکت دستگاه‌های مرتبط مسیر استانداردسازی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها در استان با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و برنامه عملیاتی همه نهادها تدوین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پریسا بهرامی؛  کیومرث حبیبی در جلسه بررسی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در استان، با اشاره به عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته در حوزه انرژی ساختمان، اظهار داشت: اجرای واقعی مبحث ۱۹ همچنان در نقشه‌ها و پروژه‌های ساختمانی به‌طور کامل محقق نشده و نیازمند نظارت مؤثر و سیستمی است.

وی گفت: با وجود افزایش فارغ‌التحصیلان حوزه انرژی، ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای به‌کارگیری نیروهای متخصص همچنان به‌ صورت کامل فعال نشده و این سازمان می‌تواند نقش جدی‌تری در تهیه و کنترل نقشه‌ها و افزایش مسولیت پذیری ناظر و مجری ایفا کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه شهرداری سنندج اجرای مبحث ۱۹ را در فرآیند صدور پایان‌کار لحاظ کرده است، گفت: سایر شهرداری‌های استان هم باید این موضوع را در مراحل صدور مجوزها الزامی کنند.

حبیبی با اشاره به رشد واحدهای تولیدکننده مصالح و تجهیزات غیراستاندارد، گفت: نبود نظارت کافی موجب تکثیر سریع این واحدهای غیرمجاز شده و این روند تهدیدی برای ایمنی عمومی است.

وی بر افزایش هزینه تخلف و ساماندهی این واحدها تاکید کرد و هشدار داد: تاییدهای تلفنی و غیرحضوری برخی ناظران و استفاده از مصالح غیراستاندارد بخش مهمی از تهدیدات ایمنی را شکل می‌دهد و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه با بیان اینکه اجرای موفق مبحث ۱۹ نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، اذعان کرد: این موضوع یک زنجیره مسئولیت از مرحله طراحی تا نظارت و اجراست و هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به پیشبرد آن نیست.

حبیبی از همه دستگاه‌ها خواست ظرف یک ماه آینده برنامه عملیاتی خود را در چارچوب اختیارات قانونی ارائه دهند و افزود: اسناد بالادستی ابزارهای کافی را در اختیار دستگاه‌ها قرار داده و باید مشخص شود هر مجموعه چه سهمی در اجرای کامل این مبحث ۱۹ دارد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی در برخورد با تخلفات تاکید کرد و گفت: رعایت استاندارد و اصلاح رویه‌های نادرست و دستیابی به ساخت‌وساز ایمن ضامن دستیابی به پایداری شهری است.

برچسب ها: کردستان ، زیرساخت ، استانداری
خبرهای مرتبط
کشف محموله سلاح و مهمات جنگی در بانه
پیشرفت نهضت ملی مسکن در کردستان به ۶۰ درصد رسید/ هشدار درباره تعمیق نابرابری مالکیت و ضرورت شتاب در ساخت و ساز
آغاز بزرگداشت شخصیت‌های علمی، مفاخر و چهره‌های ماندگار کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عدم استفاده از ماسک عامل اصلی گسترش بیماری آنفولانزا
بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی منطقه در آستانه بهره‌برداری
آخرین اخبار
بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی منطقه در آستانه بهره‌برداری
عدم استفاده از ماسک عامل اصلی گسترش بیماری آنفولانزا
آغاز بزرگداشت شخصیت‌های علمی، مفاخر و چهره‌های ماندگار کردستان
رهایی یک محکوم به قصاص از دار مجازات در سنندج