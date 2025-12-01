باشگاه خبرنگاران جوان ؛سرهنگ نبی‌اله قاسمی گفت: مأموران پایگاه دریابانی کیش در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت و هنگام کنترل نوار مرزی به یک فروند لنج مشکوک شدند که در بازرسی از آن، ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و سه نفر از خدمه لنج دستگیر شدند.

او افزود: مبدا و مقصد این لنج جزیره کیش نبوده و سودجویان قصد داشتند با انتقال سوخت به نقطه صفر مرزی و ورود به آب‌های بین‌المللی، این سرمایه ملی را به شناورهای خارجی بفروشند.

قاسمی با بیان اینکه خروج سوخت از کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند، گفت: مأموران دریابانی کیش با اشراف کامل بر حوزه استحفاظی و گشت‌زنی مستمر در مرزهای آبی، با هرگونه قاچاق کالا و سوخت برخورد کرده و طرح‌های پایش مرزی را تشدید خواهند کرد.

منبع:دریابانی کیش