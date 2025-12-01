باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه آیین عبور ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات و امضای تفاهم نامه سه جانبه میان ساتبا، صندوق ضمانت صادرات ایران و انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران گفت: یک کارگاه بزرگ در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شده و روزانه شاهد پیشرفت‌های آن هستیم.

او افزود: ما پروژه‌های بزرگی در جامعه داریم که تنها محدود به انرژی‌های تجدیدپذیر نیستند، بلکه در بخش آب، برق و خطوط انتقال نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شده است.

وزیر نیرو به دستاوردهای یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: افتتاح ۲۳۸ پروژه و بیش از ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جذب ۱۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در سال اول دولت چهاردهم نشان‌دهنده ظرفیت اجرایی بالا و عزم جدی ما است. این کار بسیار بزرگی است.

علی‌آبادی ادامه داد: تا به امروز، در ۱۵ استان و ۷۶ ساختمان و سامانه‌های مقیاس کوچک در سرتاسر کشور افتتاح شده است و امیدواریم که ۱۷۷ مگاوات جدید که در ۴ استان احداث می‌شود، نویدبخش تداوم حرکت توسعه در کشور باشد.

او همچنین بیان کرد: ما به زودی به مردم عزیزمان خبر خوش رسیدن به مرز ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات را خواهیم داد و ان‌شاءالله تا تابستان این ظرفیت را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش خواهیم داد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش ما برای خدمت به مردم و تحقق وعده‌هایی است که داده‌ایم.