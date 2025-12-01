معاون وزیر گفت: با بهره‌برداری از ۴۴۵ مگاواتی نیروگاه تجدیدپذیر جدید امروز ۲۵۱ میلیون صرفه جویی سوخت صورت می‌گیرد و ۶۳۵ هزار تن گاز  co ۲ کمتری تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب رئیس ساتبا در برنامه آیین عبور ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات و امضای تفاهم نامه سه جانبه میان ساتبا، صندوق ضمانت صادرات ایران و انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران گفت: با آغاز بهره‌برداری از ۴۵۵ مگاوات ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۳  هزار و ۱۰۰ مگاوات رسید و شاهد رشد ۲۰۰ درصدی هستیم.

او گفت: امیدواریم بتوانیم وعده‌های خود را به خوبی محقق کنیم. خداوند متعال به ما توانایی تحقق این اهداف را داده است. 

طرزطلب همچنین به ساختار جدید انرژی در ۱۵ استان اشاره کرد و گفت: در دفعات پیش، تعداد استان‌ها ۱۳ بود و این بار استان گلستان به جمع استان‌های درگیر اضافه شده است. برای من مهم است که این تغییرات در استان‌های جدید به ویژه در مناطق شمالی کشور که در تابستان با مشکلاتی مواجه هستند، به خوبی برنامه‌ریزی شود؛ در استان گلستان، پروژه‌های بسیار خوبی در حال اجراست که ان‌شاءالله نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری ۴۴۵ مگاواتی امروز ۲۵۱ میلیون صرفه جویی سوخت صورت می‌گیرد و ۶۳۵ هزار تن گاز  co2 کمتری تولید می‌شود؛ هدف‌گذاری شده تا پایان تابستان امسال در حوزه تجدیدپذیر‌ها از ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات عبور کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
عالی بهتره که از آلمان که در این زمینه بسیار موفق بوده الگو برداری بشه.
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بسیار کار درست و قابل تقدیر و تشکر
۰
۱
