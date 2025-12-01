باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش آریانژاد اظهار کرد: طرح راهبردی آبرسانی از سد چراغ‌ویس به شهرستان بانه با شتابی کم‌نظیر و در مدت زمانی بی‌سابقه، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی با تأکید بر اهمیّت راهبردی این طرح، گفت: پروژه اضطراری انتقال آب از سد چراغ‌ویس سقز به شهر بانه که از اواخر تیرماه امسال آغاز شد، اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و به‌زودی بخشی مهّم از نیاز آبی این شهر را به‌طور پایدار تأمین خواهد کرد.

وی افزود: این طرح در دو فاز و با ظرفیّت انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه اجرا می‌شود که در فاز نخست، آب به‌صورت اضطراری در مسیری ۱۸ کیلومتری از گردنه خان وارد رودخانه بانه شده و پس از عبور از سد سبدلو، به تصفیه‌خانه این شهر می‌رسد و در فاز دوم نیز که شامل ۲۷ کیلومتر خط انتقال پس از تونل است که آب را مستقیماً به تصفیه‌خانه شرب بانه هدایت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی، تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل تأمین آب شرب بانه به‌طور کامل و دائمی برطرف می‌شود و این طرح به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهّم توسعه‌ای در استان کردستان ثبت خواهد شد.