مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: اجرای سه‌شیفته و شبانه‌روزی این پروژه طی چهار ماه گذشته، آن را به یکی از شاخص‌ترین اقدامات زیربنایی دولت چهاردهم در حوزه تأمین آب شرب بدل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش آریانژاد اظهار کرد: طرح  راهبردی آبرسانی از سد چراغ‌ویس به شهرستان بانه با شتابی کم‌نظیر و در مدت زمانی بی‌سابقه، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی  با تأکید بر اهمیّت راهبردی این طرح، گفت: پروژه اضطراری انتقال آب از سد چراغ‌ویس سقز به شهر بانه که از اواخر تیرماه امسال آغاز شد، اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و به‌زودی بخشی مهّم از نیاز آبی این شهر را به‌طور پایدار تأمین خواهد کرد.

وی افزود: این طرح در دو فاز و با ظرفیّت انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه اجرا می‌شود که در فاز نخست، آب به‌صورت اضطراری در مسیری ۱۸ کیلومتری از گردنه خان وارد رودخانه بانه شده و پس از عبور از سد سبدلو، به تصفیه‌خانه این شهر می‌رسد و در فاز دوم نیز که شامل ۲۷ کیلومتر خط انتقال پس از تونل است که آب را مستقیماً به تصفیه‌خانه شرب بانه هدایت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی، تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل تأمین آب شرب بانه به‌طور کامل و دائمی برطرف می‌شود و این طرح به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهّم توسعه‌ای در استان کردستان ثبت خواهد شد.

برچسب ها: کردستان ، سد چراغ ویس ، بانه
خبرهای مرتبط
۴۷ درصد منابع آبی از منابع زیرزمینی و ۵۳ درصد از منابع سطحی و سدهای کردستان تأمین است
تدوین برنامه زمان‌بندی برای رفع مشکلات آب و فاضلاب استان
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تصویب ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری در کردستان با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان
بازنگری طرح شهرک نیشتمان؛ گامی تازه برای توسعه آینده‌محور سنندج
مسمومیت ۸ دانش‌آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در خوابگاه شبانه‌روزی دیواندره