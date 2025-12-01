باشگاه خبرنگاران جوان - هادی لطفی، داور باسابقه فوتسال، پس از ۱۵ سال فعالیت و ۵ سال قضاوت در سطح لیگ برتر، در گفت‌وگویی از دلایل خداحافظی تلخ و ناگهانی خود پرده برداشت؛ خداحافظی‌ای که به گفته او، ریشه در تصمیمات غیرشفاف، بی‌توجهی سازمانی و شنیده‌هایی دارد که فضای داوری را زیر سؤال می‌برد.

لطفی در ابتدا درباره روند کنار گذاشته شدن خود گفت: از هفته دهم لیگ برتر دیگر هیچ ابلاغی برای قضاوت در لیگ برتر دریافت نکردم. با آقای محمود نصیرلو، مسئول چینش داوران تماس گرفتم و دلیلش را پرسیدم. تنها پاسخی که شنیدم این بود: رویه من این طوری است، موفق باشید. این پاسخ نه منطقی بود، نه قانع‌کننده. نمی‌دانم با چه استدلالی یک داور باسابقه را بدون هیچ توضیحی کنار می‌گذارند.

او افزود: در همان آخرین بازی‌ام که بین سن‌ایچ و فولاد زرند بود، نمره ۸.۲ از ۱۰ گرفتم. یعنی از نظر فنی مشکلی نداشتم. پس چرا هیچ‌کس توضیحی نداد؟

لطفی با اشاره به تناقض‌ها تأکید کرد: در همین مدت که از لیگ برتر کنار گذاشته شدم، دو مسابقه حساس لیگ یک را قضاوت کردم. اگر مشکل فنی داشتم، چرا آنجا تأییدم کردند؟ چرا در لیگ برتر نه؟

این داور باسابقه در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، به نقل از رئیس کمیته داوران استان آذربایجان شرقی، موضوعی قابل‌تأمل را مطرح کرد: وقتی دلیل این اتفاقات را از رئیس کمیته داوران استان پرسیدم، گفت: هیئت‌های دیگر با بردن هدایا، نظر مسئولین داوری فدراسیون را جلب می‌کنند. این کار از توان ما خارج است. اگر چنین چیزی درست باشد، یعنی انتخاب داور بر اساس روابط و هدیه است، نه کیفیت! این خطرناک‌ترین پیام برای داوری فوتسال ایران است.

لطفی شرایط رفاهی داوران را نیز دور از شأن دانست: یک سال است هیچ لباس داوری به ما نداده‌اند. در تست‌های آمادگی جسمانی، ما را در اتاق‌های ۶ نفره اسکان می‌دهند. نه احترام، نه امکانات. حتی بلیت پرواز هم برای همه داوران رزرو نمی‌شود، فقط برای خاص‌ها.

او ادامه داد: مجموعه این رفتار‌ها باعث شد بعد از سال‌ها تلاش، قید داوری را بزنم و برای همیشه خداحافظی کنم.

لطفی در بخش پایانی گفت‌و‌گو، نکاتی تازه و مهم را مطرح کرد؛ مواردی که ابهامات جدیدی درباره فرآیند انتخاب داوران ایجاد می‌کند: اسامی نفرات حاضر در کلاس نیم‌فصل مشخص است؛ پس چطور فردی اعلام بازنشستگی کرده و اصلاً در کلاس نیم‌فصل حضور نداشته، این هفته سر داور شده است؟ کلاس نیم‌فصل تست مجدد ندارد؛ چطور به فاصله دو هفته تست گرفته‌اند؟ آن هم پشت در‌های بسته؟ آزمون‌های ویدئو تست و سایر مراحل چطور برگزار شده؟

او در خاتمه افزود: اینها پرسش‌هایی است که باید شفاف پاسخ داده شود تا داوران بدانند قانون برای همه یکسان است یا خیر.

منبع: پایگاه خبری ۲٠۲٠