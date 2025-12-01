باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در سمپوزیوم بینالمللی خاک سالم و مدیریت جامع حوزههای آبخیز شهری گفت: خاک تنها یک بستر فیزیکی نیست، بلکه یکی از بنیادیترین عناصر طبیعت به شمار میآید.
به گفته وی، خاک به عنوان یک منبع غیرقابل جایگزین، نیازمند حفاظت ویژه است زیرا هزاران سال طول میکشد تا یک سانتیمتر از آن شکل گیرد.
کیادلیری ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد از تولید غذای انسان از خاک آغاز میشود و هرگونه کاهش کیفیت خاک، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی انسان خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی کشور بیان کرد: فلات مرکزی ایران با مشکلاتی چون کاهش سفرههای آب زیرزمینی روبروست و در شمال کشور با تهدیدهایی چون خشکسالی و کاهش منابع آب مواجه خواهیم شد.
کیادلیری هشدار داد: تغییرات اقلیمی در کشور نه تنها در مناطق خشک بلکه در نواحی شمالی به سرعت در حال افزایش است و باید به فکر تامین منابع آب برای دهههای آینده باشیم.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۸۲.۵ درصد خاک کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارد، افزود: فرسایش خاک در کشور به معضلی جدی تبدیل شده است، از این رو برای بازگرداندن حاصلخیزی زاگرس ۵۰ درصد درآمدهای نفتی را باید هزینه کنیم.
کیادلیری گفت: مسئله تغییر اقلیم مرزهای جغرافیایی نمی شناسد که در این خصوص با دیگر کشورها می توانیم تعامل داشته باشیم و با توجه به فشار جمعیتی و بهرهبرداریهای ناپایدار از منابع طبیعی، حفاظت از خاک و توجه به آموزشهای زیستمحیطی امری حیاتی برای آینده کشور به شمار میآید.