معاون آموزش ومشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۸۲.۵ درصد خاک کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارد که از این رو فرسایش خاک در کشور به معضلی جدی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در سمپوزیوم بین‌المللی خاک سالم و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز شهری گفت: خاک تنها یک بستر فیزیکی نیست، بلکه  یکی از بنیادی‌ترین عناصر طبیعت به شمار می‌آید.

 به گفته وی، خاک به عنوان یک منبع غیرقابل جایگزین، نیازمند حفاظت ویژه است زیرا هزاران سال طول می‌کشد تا یک سانتی‌متر از آن شکل گیرد.

کیادلیری ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد از تولید غذای انسان از خاک آغاز می‌شود و هرگونه کاهش کیفیت خاک، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی انسان خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی کشور بیان کرد: فلات مرکزی ایران با مشکلاتی چون کاهش سفره‌های آب زیرزمینی روبروست و در شمال کشور با تهدیدهایی چون خشکسالی و کاهش منابع آب مواجه خواهیم شد.

 کیادلیری هشدار داد: تغییرات اقلیمی در کشور نه تنها در مناطق خشک بلکه در نواحی شمالی به سرعت در حال افزایش است و باید به فکر تامین منابع آب برای دهه‌های آینده باشیم.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۸۲.۵ درصد خاک کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارد، افزود: فرسایش خاک در کشور به معضلی جدی تبدیل شده است، از این رو برای بازگرداندن حاصلخیزی زاگرس ۵۰ درصد درآمدهای نفتی را باید هزینه کنیم.

کیادلیری گفت: مسئله تغییر اقلیم مرزهای جغرافیایی نمی شناسد که در این خصوص با دیگر کشورها می توانیم تعامل داشته باشیم و با توجه به فشار جمعیتی و بهره‌برداری‌های ناپایدار از منابع طبیعی، حفاظت از خاک و توجه به آموزش‌های زیست‌محیطی امری حیاتی برای آینده کشور به شمار می‌آید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حفاظت خاک ، جنگل های زاگرس
خبرهای مرتبط
آفات جنگل های زاگرس را تهدید می کند
تقویت یگان حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با خطر آتش‌سوزی
۳۹ درصد تعداد فقرات آتش‌سوزی جنگل‌ها افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید+ فیلم
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
آخرین اخبار
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید+ فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
امکان احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های عرضه گاز مایع فراهم شد
سیاست‌های وزارت نیرو در تخصیص آب در تناقض با خودکفایی محصولات اساسی است
رشد ۱۲ درصدی فروش واحد‌های مسکونی نسبت به سال گذشته
پایداری شرایط جوی در بسیاری از نقاط کشور / آلودگی ادامه دارد
بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه
ضرورت انتقال کشت محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف
معافیت صنایع از محدودیت‌های انرژی بر تولیدات صادرات‌محور تاثیرگذار است
دریافت گواهینامه «واحد نمونه کشوری در کنترل کیفیت» توسط کشت و صنعت تکدانه
انسداد ۱۰ روزه محور چالوس
برداشت ۱۵ میلیارد متر مکعب آب از چاه‌های فاقد پروانه
اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژه‌های بهینه‌سازی در پتروشیمی
۴۰ درصد سوختگیری‌ها با کارت در جایگاه‌ها غیر شفاف است+ فیلم
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم