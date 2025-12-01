ایمان مبعلی به عنوان سرمربی تیم فوتبال الفتح امارات معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام باشگاه الفتح امارات، ایمان مبعلی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. الفتح در لیگ دسته دوم امارات حضور دارد. مبعلی بعد از فرهاد مجیدی (البطائح امارات) و علیرضا منصوریان (الطلبه عراق)، سومین سرمربی لژیونر ایرانی است. 

پیش از این فرهاد مجیدی ۲ فصلی است که در لیگ امارات به عنوان سرمربی حضور دارد و علی منصوریان هم در این هفته هدایت الطلبه عراق را پذیرفت و ایمان مبعلی سومین سرمربی ایرانی است که در تیم‌های عربی فعالیت می‌کند.

هر ۳ سرمربی ایرانی حاضر در کشور‌های عربی بازیکنان سابق استقلال بوده‌اند.

ایمان مبعلی سرمربی جدید الفتح در زمان بازی اش نیز در تیم‌های الوصل، النصر و شارجه حضور داشته است.

