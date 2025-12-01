باشگاه خبرنگاران جوان - اولین نمایشگاه بینالمللی هوش مصنوعی ایران (AIX Expo ۲۰۲۶) با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، از ۲۲ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور اعضای تاثیرگذار هیئت دولت، فعالان اکو سیستم نوآوری و مدیران صنایع افتتاح میشود.
این رویداد به عنوان نخستین گردهمایی رسمی و تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، نویدبخش جهشی بزرگ در تعامل میان فعالان اکو سیستم نوآوری، شرکتهای دانشبنیان، صنعت مالی و صنایع پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود.
ستاد برگزاری نمایشگاه با تمرکز بر معرفی دستاوردها و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در سطوح ملی و بینالمللی از پنلهای تخصصی درباره کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف گرفته تا کارگاههای آموزشی و فرصتهای شبکهسازی B۲B و B۲G و استیج نوآوری این نمایشگاه فرصتی طلایی برای تقویت همکاریهای تجاری و انتقال دانش فراهم میآورد.
با توجه به رشد چشمگیر استارتاپهای هوش مصنوعی و رواج این نوآوری در صنعت کشور این نمایشگاه میتواند محرکی برای سرمایهگذاریهای کلان و صادرات فناوریهای بومی باشد.