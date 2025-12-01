فرمانده ناحیه مقاومت سپاه آزادشهر گفت:۴۵ دانش آموز پسر آزادشهری در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ پاسدار احمد کوهستانی گفت: دانش آموزان اعزامی پس از بازدید از یادمان شهدای دفاع مقدس در بازگشت ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در راستای اردوی راهیان پیشرفت از سد بزرگ کرخه نیز بازدید خواهند کرد تا با یکی از سازههای بزرگ مهندسین داخلی آشنا شوند.
وی هدف از این اردوها را آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار وشهادت بیان کرد.
این اردوی معنوی فرصت ارزشمندی است تا نسل نوجوان و جوان از نزدیک با فداکاریهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و پیام شهیدان را به نسلهای آینده منتقل کنند.