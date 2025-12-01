شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از شکستگی شاه لوله آب در منطقه بهارستان شهرستان آبادان سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است شکستگی شاه لوله آب شرب در منطقه بهارستان غربی شهرستان آبادان استان خوزستان موجب هدررفت حجم وسیعی آب این منطقه شده است. از سوی دیگر نیزار‌هایی که در اطراف وجود دارد چهره نامطلوبی به این منطقه بخشیده است. این در حالی است که قرار بود این منطقه به یک فضای سبز تبدیل شود.
همچنین آب‌های رها شده علاوه بر اینکه موجب آلودگی و تجمع حشرات موذی شده؛ خطر فرونشست ساختمان‌های اطراف وجود دارد و این موضوع سلامت ساکنان تهدید می‌کند. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی مسئولان شد.

