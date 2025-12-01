رئیس مرکز سیمرغ خبر داد که قرارداد آقای قاضی ۳ منعقد شده است. همچنین، مجموعه استعدادیابی کاپیتان با حضور هادی چوپان در حال تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری تشریح فعالیتهای مرکز سیمرغ با حضور مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ و مدیران این مرکز در سالن جلسات مرکز سیمرغ برگزار شد.
رئیس مرکز سیمرغ در تشریح فعالیتهای این مرکز گفت: ادارهکل تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ سه مدیریت زیر مجموعه خود دارد، که شامل مدیریت تولیدات مستند، تولیدات واقعنما و مسابقات، تولیدات برنامههای ترکیبی و گفتوگو محور است. در بخش تولیدات نمایشی تولیدات سیتکام داریم، که الزاماً به معنای کمدی موقعیت نیست، بلکه منظور تولیدات با لوکیشن محدود یا با هزینه کم است. مثل حکایتهای کمال که به لحاظ پروداکشن و هزینههای تولید، هزینه کمتری را داشته است. از طرفی، یکی از اتفاقات ویژه این مرکز تاسیس خانه تولیدات مرکز جوان بود، که پیش از آن به طور رسمی وجود نداشت.
وی ادامه داد: از طرفی، به لحاظ ساختاری برخی از وظایف شتابدهندگی و تجربههای جدید در سازمان به مرکز سیمرغ واگذار میشود. مانند شبکه جهانی جام جم که با توجه به تغییر سبد مصرفی مخاطب قرار شد پخش ماهوارهای شبکه متوقف و پخش اینترنتی آن از سر گرفته شود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته تغییر بستر پخش شبکه جام جم به مرکز سیمرغ واگذار شد.
اکبرشاهی در پاسخ به آورده این مرکز با گذشت سه سال از تاسیس آن گفت: به هرحال، شما با مرکز تازه تاسیس در حوزه جنس محصولات نمایشی مواجه هستید. من نمیگویم الزاماً باید پنج شش سال زمان بگذرد، اما برای تولیدات نمایشی به زمان نیاز است.
رئیس مرکز سیمرغ در زمینه احیای تئاتر تلویزیونی گفت: از آنجایی که تئاتر تلویزیونی با عدم توجه به این حوزه روبهرو بود ما استراتژیای را در این زمینه اتخاذ کردیم. ابتدا در چند مرحله تئاتر تلویزیونی را دنبال کردیم و افراد سرشناس در این حوزه را دعوت کردیم. تقریباً با ۱۳ نفر از بزرگان تئاتر مذاکره شد، سه چهار کار آقایان مرزبان، صادقی، دانشور و... تولید شد. بخشی از کارها در حال نهایی کردن متن است. بنابراین، ما باید مقدماتی را در تئاتر تلویزیونی میگذراندیم که این مسیر طی شد. از طرفی، با افراد جوان کارهای اپیزودیک تولید شد، که ۱۰ مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
وی اعلام کرد که ما چند مجموعه سیتکام مانند چرخ گردون را آغاز کردیم که فصل اول آن بازخورد متوسط داشت و با وجود تقویت فصل دوم آن رشدی برای آن اتفاق نیفتاد. به گفته اکبرشاهی، اگر مجموعههای موفق سابق سیتکام مثل خانه سبز و همسران را در نظر بگیریم، میبینیم تولیدات این حوزه به سختی قابل شمارش خواهد بود. در مقابل، یکی از مجموعههایی که محصول تولیدات خانه جوان بود رویای ریحانه بود که پر تماسترین برنامه معاونت سیما شد. همچنین، قرار است مجموعه جدیدی بهنام بهار شیراز از اول دی یا شب یلدا پخش شود، که کار شیرین و گیرایی است. از طرفی، مجموعه جدیدی بهنام فکوفامیل روز گذشته دوربیناش روشن شد، که قصه اعضای یک آپارتمان را با شروع جنگ تحمیلی روایت میکند.
اکبرشاهی در پاسخ به این سوال که چرا مرکز سیمرغ با وجود سیما فیلم شکل گرفت؟ توضیح داد: هدف از تاسیس مرکز سیمرغ متوقف کردن فعالیت شبکهها نبود، بلکه هدف این بود فشار از روی آنتن برداشته شود. مثلاً اکنون تولید ایرانگرد به اتمام رسیده است. در حالی که اگر این مرکز نبود، تولید آن به آنتن شبکه فشار میآورد.
رئیس مرکز سیمرغ خبر داد که پیش تولید مجموعه ایران همدل آغاز شده، که روایتگر همدلی مردم کشورمان به مردم مظلوم غزه است. مجموعه ژیوان درباره برگزاری یک راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان است، که بمبگذاری انجام شده و قصه مبنای واقعی دارد. مذاکرات آقای قاضی ۳ انجام شده و به قرارداد رسیده است. امیدواریم فصل سوم آن یک ماه دیگر به تولید برسد. مجموعه کوچه ایرانی در مرحله پیش تولید است و امیدواریم تا یک ماه دیگر وارد مرحله تولید بشود. مجموعه جنگ، هویت، زندگی دو فصل ۱۳ قسمتی است، که همراهی مردم و ۱۳ نفر از شهدای جنگ را روایت میکند. مجموعه کلانتری روزهای آخر تولید خود را میگذراند. دو تلهفیلم حاتم و شکارچی در مرحله پیش تولید است.
اکبرشاهی افزود: مجموعههایی که در حال تولید است، کلانتری و مادران است. صدای قند من، خیابان روزولت، بهار شیراز و...در مرحله پس تولید است. همچنین، مجموعه استعدادیابی کاپیتان با همکاری شبکه ورزش در حال تولید است.