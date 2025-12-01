مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اعلام کرد: امسال شاهد برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام با حضور ده هزار معتکف در مسجد شهدای شیراز خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ولدان در نشست خبری با اشاره به جایگاه اعتکاف در جامعه اسلامی، این سنت الهی را «مدرسه آرامش و مسئولیتپذیری اجتماعی» دانست و گفت: اتاق خبر میتواند حلقه وصلی برای همافزایی و هماندیشی اهالی رسانه باشد و امروز موضوع مهم جلسه، اعتکاف است؛ واژهای قرآنی و سنتی محمدی که پیامبر اکرم(ص) هشت سال به آن اهتمام داشتند و حتی در سالی که به دلیل فتح مکه موفق به برگزاری نشدند، سال بعد دو بار اعتکاف کردند تا جبران شود.
او، اعتکاف را فرصتی برای بازگشت به درون، ترمیم معنوی، تقویت روحی و آرامش اجتماعی معرفی کرد و افزود: اعتکاف تنها خلوت انس با خدا نیست، بلکه پیوند دوباره جامعه با معنویت است؛ انسان با دستان خالی به سوی خدا میرود و با دستان پر به سوی خلق خدا بازمیگردد.
ولدان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: صفهای طولانی و پرشور جوانان در اعتکاف نشانه رشد معنوی جامعه و جهتگیری صحیح انقلاب اسلامی است. اعتکاف فناوری اجتماعی است که میتواند فکر و روح نسل نو را واکسینه کند و تهدیدها را به فرصتها بدل سازد.
او، اعتکاف را «امالعبادات» خواند و توضیح داد: در روایت امام باقر(ع) اسلام بر پنج رکن نماز، روزه، جهاد، حج و ولایت استوار است و اعتکاف همه این ارکان را در خود دارد؛ روزهداری، نماز در مسجد، زکات جان، جهاد با نفس و پیوند با ولایت. شرکت در اعتکاف در واقع بیعتی با امام زمان(عج) است.
این استاد حوزه افزود: اعتکاف آرامشکدهای در هیاهوی زندگی شهری است و انسان را اجتماعی میکند؛ خلوتی در جمع که ارتباط با خدا را در کنار حضور در اجتماع فراهم میسازد. نفس اعتکاف عبادت است و نیازی به ختم قرآن یا دعاهای متعدد برای پذیرش آن نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تجربه اعتکاف در لبنان گفت: پس از سخنان شهید سید حسن نصرالله درباره اعتکاف، این سنت در لبنان شور و هیجان تازهای یافت و بسیاری از جوانان و فرماندهان مقاومت در آن شرکت کردند. اعتکاف سالی یک بار تجدید قوای معنوی برای جریان مقاومت است، چرا که انسان تا در درون مقاوم نشود، در بیرون نمیتواند مقاومت کند.
او تأکید کرد: در استان فارس و سومین حرم اهل بیت(ع) در شیراز میتوان اعتکاف را بهعنوان یک فناوری اجتماعی پیادهسازی کرد؛ همانگونه که راهیان نور فرهنگ جهاد و شهادت را به نسل حاضر منتقل کرد، اعتکاف نیز میتواند نسل جوان را از «نسل ضد» به «نسل ظهور» بدل سازد و همه طیفهای فکری را به خود جذب کند.
ولدان اعلام کرد: قرارگاه استانی اعتکاف فارس رسماً آغاز به کار کرده و امسال شاهد برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام با حضور ده هزار معتکف در مسجد شهدای شیراز خواهیم بود.
او با اشاره به توفیقات سالهای گذشته گفت: در سال گذشته بیش از ۹۳۰ مسجد استان فارس میزبان بیش از ۱۵۳ هزار معتکف بودند که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳۰ درصدی داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: بخش قابل توجهی از این جمعیت را جوانان و دانشآموزان تشکیل میدادند و امسال نیز اعتکافهای دانشجویی و دانشآموزی با قوت بیشتری برگزار خواهد شد.
او از طراحی اعتکافهای تخصصی و ویژه خبر داد و اظهار داشت: اعتکاف مادر و دختری، معلم و شاگردی، ورزشکاران و سایر گروهها در استان فارس برپا خواهد شد. با هماهنگی آموزش و پرورش، دانشآموزان میتوانند بدون نگرانی از امتحانات در این آیین معنوی شرکت کنند.
ولدان ساختار قرارگاه استانی اعتکاف فارس را شامل پنج کمیته هنر و رسانه: با حضور خبرنگاران، هنرمندان و فعالان رسانهای استان برای پوشش خبری و فرهنگی اعتکاف؛ کمیته محتوایی و مبلغین با مشارکت حوزههای علمیه، دانشگاهها و نهادهای تبلیغی برای انتقال پیامهای ماندگار اعتکاف؛ کمیته پشتیبانی و خدماتی با همکاری استانداری و شبکه مردمی برای تأمین زیرساختها، امنیت و خدمات مورد نیاز؛ کمیته اعتکافهای تخصصی: ویژه گروههای مختلف از جمله فرهنگیان، ورزشکاران، اصناف و هنرمندان؛ کمیته انضباطی و امنیتی با پشتیبانی شورای تأمین استان و شهرستانها برای برگزاری اعتکافی امن و آرام دانست.
او همچنین از برگزاری همایش «سی روز مانده به اعتکاف» در حرم مطهر شاهچراغ خبر داد که با حضور حجتالاسلام والمسلمین تکیهای رئیس ستاد اعتکاف کشور، حضرت آیتالله دژکام و فعالان رسانهای و اعتکاف استان برگزار خواهد شد.
ولدان در پایان تأکید کرد: هر معتکف امسال به نیابت از یک شهید در اعتکاف حضور خواهد یافت و یاد و نام شهدا در این آیین معنوی گرامی داشته میشود. وی از خبرنگاران و اهالی رسانه خواست تا این رویداد بزرگ را بهعنوان مدالی افتخاری برای استان فارس برجسته کنند.