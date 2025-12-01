دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد که ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم مطرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که در نشست وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، دو کشور بر آمادگی خود برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها، به‌ویژه ایجاد منطقه آزاد مشترک تأکید کردند.ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم مطرح است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در چارچوب برنامه بازمهندسی این مناطق، این پروژه را در مسیر احیا و اجرا قرار داده است.

در همین راستا، رضا مسرور در اسفندماه ۱۴۰۳ به دعوت وزارت تجارت ترکیه به این کشور سفر کرد و مذاکرات موفقی با طرف‌های ترک در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک انجام داد. پس از آن، کارگروه مشترک شکل گرفت و متن توافقنامه دو کشور برای طی مراحل تصویب در دولت و مجلس آماده شد.

همچنین اوایل امسال، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از معاون وزیر تجارت ترکیه و رؤسای ۱۹ منطقه آزاد این کشور برای سفر به ایران و بازدید از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ادامه مذاکرات دعوت کرد؛ برنامه‌ای که به دلیل جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به تعویق افتاد.

انعکاس این ابتکار در بیانیه نشست وزرای خارجه ایران و ترکیه نشان‌دهنده عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با محوریت مناطق آزاد است؛ موضوعی که مرهون تحرک دیپلماسی اقتصادی، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات راهبردی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که تحقق نسل ششم مناطق آزاد (مناطق آزاد مشترک) را با جدیت در دستور کار دارد؛ پروژه‌ای که علاوه بر ترکیه، با کشور پاکستان نیز دنبال می‌شود و خواهد توانست برای نخستین بار، مناطق آزاد را به عنوان موتور محرک تأمین منافع ملی و امنیت ملی در قالب سیاست همسایگی مطرح کند.

برچسب ها: مناطق آزاد ، تجارت خارجی
خبرهای مرتبط
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
اتمام پروژه عظیم خلیج فارس نیازمند ۷۰۰ میلیون یورو است+ فیلم
ایجاد شبکه تجارت ترجیحی D-8 در آینده نزدیک
تفویض اختیار راهبردی به چابهار/ مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد اداره می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
ابهامات گسترده در طرح جدید سه نرخی شدن بنزین/ خودرو‌های نوشماره کدام خودرو‌ها هستند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
آخرین اخبار
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی
راهنمای پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت ترکیه
دکه‌ها حق فروش و یا سرو قهوه را ندارند/ شناسایی ۲۵۰۰ واحد غیر مجاز سرو قهوه+ فیلم
افزایش خسارت پرندگان و ابلاغ دستور اقدام فوری در مزارع کشور
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی
تولید بنزین یورو۴ و۵ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
با طرح جایگزینی بخاری‌های قدیمی گاز خانگی به صنعت می‌رسد
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس