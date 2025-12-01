رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد چند دستگاه خودرو و واژگونی یک دستگاه پراید در آزادراه قزوین- زنجان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: ساعت ۱۰ و سی دقیقه صبح امروز در کیلومتر یک آزادراه قزوین- زنجان که بر اثر بارندگی خفیف لغزنده شده بود، یک دستگاه نیسان هنگام تغییر مسیر با یک دستگاه پراید برخورد می‌کند.

وی افزود: خودروی پراید هم با جدول‌های میانه آزادراه برخورد کرد و واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: به دنبال واژگونی خودروی پراید، سه دستگاه خودروی دیگر، دنا، ۲۰۷ و پراید هم با هم برخورد کردند.

به گفته سرهنگ تقی خانی، در این حادثه تنها راننده پراید واژگون شده مصدوم شده است.

علت حادثه در دست بررسی است.

منبع: پلیس قزوین