باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - شرافتیراد معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و رئیس ستاد انتخابات استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: مردم استان شاهد ثبت یک برگ زرین دیگر در تاریخ خود در ابتدای سال ۱۴۰۵ خواهند بود؛ این برگ زرین، مشارکت مقتدرانه در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده است که همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استان برگزار خواهد شد.
او افزود: فرآیندهای انتخابات آغاز شده است؛ اولین اقدام، تشکیل ستادهای انتخابات استانی بر اساس دستور وزارت کشور بود؛ با امضای استاندار کمیتههای زیرمجموعه ستاد نیز فعال گردیدهاند؛ جلسات متعددی برگزار شده که آخرین آن با حضور استاندار و هیئت نظارت انتخابات شورای اسلامی (نمایندگان مجلس استان) صورت گرفت؛ ستادها در مرکز استان، شهرها و بخشها تشکیل شدهاند و اجرای دقیق فرایندها در حال اجراست.
شرافنی راد بیان کرد: یکی از نخستین الزامات قانونی که اجرا شد، مربوط به ماده ۴۱ قانون انتخابات بود که برای افرادی که مسئولیت داشته و قصد نامزدی داشتند، موظف میکرد سه ماه قبل از ثبتنام استعفا دهند؛ این فرآیند طی شده و قبولی استعفای این افراد توسط مقام ارشد استانی، یکی از مدارک ضروری هنگام ثبتنام خواهد بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: اهمیت این انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه دوچندان است، چرا که این اولین انتخابات در دولت چهاردهم محسوب میشود؛ آنچه مشروعیت، مقبولیت و اقتدار نظام را بیش از گذشته تقویت میکند، مشارکت مردم است؛ مردم پس از آن واقعه، انسجام ملی و عرق خود را به میهن و نظام نشان دادند و اولین صحنه برای نمایش این حضور در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رقم خواهد خورد.
او عنوان کرد: تفاوت عمده این دوره، در فرایند اجرای انتخابات برای کاندیداها و رأیدهندگان است؛ کاندیداهایی که مایل به شرکت هستند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداریها یا بخشداریها ندارند؛ زیرا ثبتنام و تمامی فرایندها کاملاً الکترونیکی برگزار میشود؛ پیگیریهایی در جریان است تا اگر در روستاهایی با کمبود امکانات یا اینترنت مواجه باشیم، بتوانیم در بخشداریها این فضا را فراهم کنیم، اما تأکید کنونی بر برگزاری الکترونیکی است که از نظر صرفهجویی در وقت مردم و بارگذاری دقیق مدارک، مزایای بسیاری دارد.
شرافتی راد تصریح کرد: برای مردم عادی که در روز انتخابات شرکت میکنند نیز فرآیندها تمام الکترونیکی شدهاند؛ در گذشته، از ۲۶ فرآیند انتخاباتی، برخی مانند شمارش آرا یا صورتجلسات دستی انجام میشد، اما اکنون همه چیز الکترونیکی است، که این امر خطا را حذف کرده و صحت انتخابات را تضمین میکند؛ زیرا سیستم خود کار شمارش را انجام میدهد و هیچ ذهنیتی درباره صحت نتایج ایجاد نخواهد شد؛ وزارت کشور تمام زیرساختهای لازم را فراهم کرده است؛ در خراسان جنوبی نیز تمام بسترهای مورد نیاز، هم در بحث فیبر نوری و هم در استقرار شعب برای اطمینان از عدم مشکل اینترنتی، در حال مدیریت است. هدف نهایی، برگزاری یک انتخابات باشکوه است، چرا که انتخابات محلی شوراها فراتر از یک انتخاب سیاسی بوده و شامل مدیریت محلی و توسعه اجتماعی میشود و حق مردم است که مدیری شایسته انتخاب کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: استان همواره بیشترین مشارکت در انتخاباتها را داشته است و امیدواریم در این دوره نیز به کوری چشم دشمنان، بیشترین مشارکت را در استان و روستاها رقم بزنیم.
او گفت: چهار راهبرد اصلی انتخابات که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به شرح زیر است: ۱: مشارکت حداکثری مردم که باید فضایی فراهم شود که بستر مشارکت در بالاترین سطح ممکن باشد، ۲: سلامت و قانونمداری: رعایت قانون، اعتمادآفرین است و لذت انتخابات را برای هر دو طرف انتخابکننده و انتخابشونده افزایش میدهد، ۳: امنیت انتخابات: برقراری امنیت روانی و فیزیکی در روز انتخابات، وظیفه نظام و نیروهای مسلح است تا مردم در فضایی آرام رأی خود را به صندوق بیندازند، ۴: رقابت واقعی و عادلانه: رقابت درست و قانونی توسط کاندیداها به انتخاب آگاهانهتر مردم و حفظ فضای آرام کمک میکند.
شرافتی راد افزود: کاندیداهای محترم باید از دادن وعدههای خارج از قاعده و قوانین انتخابات خودداری کنند تا مردم بتوانند با شناخت و آگاهی، فردی را که با انگیزه خدمت صادقانه وارد شده است، انتخاب نمایند. ما در ۳۱ شهر انتخابات شورای شهر و در ۹۱۸ روستا رأیگیری خواهیم داشت و بیش از ۱۵ هزار نفر مسئولیت تأمین امنیت، اجرا و نظارت بر انتخابات را بر عهده خواهند داشت.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و رئیس ستاد انتخابات استان بیان کرد: نظارت بر شورای اسلامی شهر و روستا طبق قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ هیئت نظارت در سطح استان با حضور سه نفر از نمایندگان تشکیل شده که این هیئت در شهرستانها پنج نفر و در روستاها سه نفر را به عنوان ناظر انتخاب خواهند کرد؛ هیئتهای اجرایی نیز از میان ۳۰ نفر معتمد در هر شهر و بخش انتخاب میشوند؛ این معتمدین که شامل اقشار مختلف جامعه (خانواده شهدا، کشاورزان، اساتید، روحانیت و...) هستند، هشت نفر را انتخاب میکنند که این افراد مجریان اصلی انتخابات خواهند بود تا انتخاباتی شفاف، درست و قانونمند مطابق با نظر رهبری و دولت در خراسان جنوبی برگزار شود.