منظره پاییزی نگارخانه برگ

عمارت عین‌الدوله یا نگارخانه برگ از بنا‌های تاریخی و یکی از آثار ملی ارزشمند ایران است که در دوره قاجاریه ساخته شد. این بنا در خیابان جمالی و در محلهٔ پاسداران در شهر تهران واقع شده‌است.